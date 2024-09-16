餅印母女｜22歲邱彥筒與餅印母親時尚合照 　驚人相似度如Marf雙胞胎姊妹

▲ 邱彥筒（Marf）與餅印母親時尚合照 ，驚人相似度如雙胞胎。

【餅印母女/邱彥筒/Marf/女團/COLLAR/全民造星4】現年22歲的邱彥筒（Marf）參加ViuTV選秀節目《全民造星4》大熱奪冠後，不僅成為女團COLLAR成員，單飛亦取得不俗成績，無疑是一位備受矚目的新星。最近，她與母親Emily的合照引起了網民的熱烈討論，兩人的相似度讓人驚訝，甚至有網友稱她們如同雙胞胎，如果邱母參加《美麗40路》必定攞冠軍。

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餅印母女｜不輸女兒的星媽

早前Marf分享了她與母親（Emily）為某大品牌的拍攝硬照，並感謝品牌讓她們留下了這些珍貴的回憶。邱母不僅外貌年輕，還擁有驚人的氣質，讓人難以相信她的實際年齡。照片中，兩人不僅髮型相似，甚至在表情上也有著驚人相似度，令網友們紛紛讚嘆Emily的美麗與青春。不少網友在評論中表示，Emily如果參加《美麗40路》，肯定能夠勝出，甚至有COLLAR隊長Gao表示要為Emily成立後援會，足見大家對她的喜愛。

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餅印母女｜Marf與媽媽相處如朋友

2023年，Marf為了記錄母女Sweet爆同框東京之旅，不惜充當攝影師，拍下不少搞笑片段，更形容鏡頭「硬係有一種媽媽的男友視覺感覺！」Marf難得跟母親旅行，為了不讓自己後悔，故決定東京之行要過得特別精彩，兩母女於當地全情投入，既Shopping又吃盡美食，連在便利店也要影一餐，當時母女二人穿衣或是表情已極為相似，不少網民留言直指兩人似Twins多過母女！

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餅印母女｜Marf追尋自己的夢想

Marf的英文名字原本是Marife，但因為朋友們習慣叫她Marf，加上這個名字更容易記住，因此她在參加《全民造星4》時乾脆改為Marf。Marf自小在葵涌邨長大，曾就讀 中華基督教會全完第二小學 ，初中時就讀 葵涌嶺南鍾榮光博士紀念中學 ，後到 香港兆基創意書院 繼續學業；畢業後曾當上一年的全職獸醫護士，同時兼職模特兒與舞蹈員。

Marf坦言，參加《全民造星4》的原因在於有家人和朋友的支持，這讓她鼓起勇氣去追尋自己的夢想。她表示，當年自己仍然年輕，充滿挑戰的渴望，並且堅信「Nothing To Lose」的信念。她的故事不僅激勵了許多年輕人，也讓人們看到了她在娛樂圈中的潛力與未來。

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