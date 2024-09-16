  • 30°C
香港時間：2024916日 (一) 18:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

餅印母女｜22歲邱彥筒與餅印母親時尚合照 　驚人相似度如Marf雙胞胎姊妹

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

邱彥筒（Marf）與餅印母親時尚合照 ，驚人相似度如雙胞胎。

【餅印母女/邱彥筒/Marf/女團/COLLAR/全民造星4】現年22歲的邱彥筒（Marf）參加ViuTV選秀節目《全民造星4》大熱奪冠後，不僅成為女團COLLAR成員，單飛亦取得不俗成績，無疑是一位備受矚目的新星。最近，她與母親Emily的合照引起了網民的熱烈討論，兩人的相似度讓人驚訝，甚至有網友稱她們如同雙胞胎，如果邱母參加《美麗40路》必定攞冠軍。

最新影片︰

湊得輕鬆啲
女神媽媽｜孫慧雪結婚產子宅男粉絲暴跌　佗仔大出血要打針保胎拒再追女

餅印母女｜不輸女兒的星媽

早前Marf分享了她與母親（Emily）為某大品牌的拍攝硬照，並感謝品牌讓她們留下了這些珍貴的回憶。邱母不僅外貌年輕，還擁有驚人的氣質，讓人難以相信她的實際年齡。照片中，兩人不僅髮型相似，甚至在表情上也有著驚人相似度，令網友們紛紛讚嘆Emily的美麗與青春。不少網友在評論中表示，Emily如果參加《美麗40路》，肯定能夠勝出，甚至有COLLAR隊長Gao表示要為Emily成立後援會，足見大家對她的喜愛。

富三代︱15歲李長治近況曝光暴風式成長　身高直逼媽媽梁洛施首富孫仔零保鏢跟身

點擊圖片放大
+13
+12

餅印母女｜Marf與媽媽相處如朋友

2023年，Marf為了記錄母女Sweet爆同框東京之旅，不惜充當攝影師，拍下不少搞笑片段，更形容鏡頭「硬係有一種媽媽的男友視覺感覺！」Marf難得跟母親旅行，為了不讓自己後悔，故決定東京之行要過得特別精彩，兩母女於當地全情投入，既Shopping又吃盡美食，連在便利店也要影一餐，當時母女二人穿衣或是表情已極為相似，不少網民留言直指兩人似Twins多過母女！

【港姐母校】港姐冠軍莊子璇與Day屬同班同學　母校取錄中游學生教出優異成

點擊圖片放大
+8
+7

餅印母女｜Marf追尋自己的夢想

Marf的英文名字原本是Marife，但因為朋友們習慣叫她Marf，加上這個名字更容易記住，因此她在參加《全民造星4》時乾脆改為Marf。Marf自小在葵涌邨長大，曾就讀 中華基督教會全完第二小學 ，初中時就讀 葵涌嶺南鍾榮光博士紀念中學 ，後到 香港兆基創意書院 繼續學業；畢業後曾當上一年的全職獸醫護士，同時兼職模特兒與舞蹈員。

Marf坦言，參加《全民造星4》的原因在於有家人和朋友的支持，這讓她鼓起勇氣去追尋自己的夢想。她表示，當年自己仍然年輕，充滿挑戰的渴望，並且堅信「Nothing To Lose」的信念。她的故事不僅激勵了許多年輕人，也讓人們看到了她在娛樂圈中的潛力與未來。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

星二代名幼︱天后姑媽容祖兒出錢出力照顧姪女　學費每年逾17萬升小派位理想
13:41 2024/09/13
星二代名幼︱天后姑媽容祖兒出錢出力照顧姪女　學費每年逾17萬升小派位理想
明星保養｜34歲女神林明禎男女通殺　靠5招養出童顏22吋黃蜂腰
18:46 2024/09/13
明星保養｜34歲女神林明禎男女通殺　靠5招養出童顏22吋黃蜂腰
靚媽育兒｜3位選美冠軍成模範幸福靚媽　岑麗香陳茵媺陳凱琳有3個共通點
今日 16:53
靚媽育兒｜3位選美冠軍成模範幸福靚媽　岑麗香陳茵媺陳凱琳有3個共通點

你可能感興趣

星二代名幼︱天后姑媽容祖兒出錢出力照顧姪女　學費每年逾17萬升小派位理想
13:41 2024/09/13
星二代名幼︱天后姑媽容祖兒出錢出力照顧姪女　學費每年逾17萬升小派位理想
明星保養｜34歲女神林明禎男女通殺　靠5招養出童顏22吋黃蜂腰
18:46 2024/09/13
明星保養｜34歲女神林明禎男女通殺　靠5招養出童顏22吋黃蜂腰
靚媽育兒｜3位選美冠軍成模範幸福靚媽　岑麗香陳茵媺陳凱琳有3個共通點
今日 16:53
靚媽育兒｜3位選美冠軍成模範幸福靚媽　岑麗香陳茵媺陳凱琳有3個共通點
家庭關係 邱彥筒 COLLAR 香港兆基創意書院 全民造星 網絡熱話

最高瀏覽

徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
又打風？│天文台：菲律賓低壓區較大機會向西移動　料一兩日後橫過南海中北部
又打風？│天文台：菲律賓低壓區較大機會向西移動　料一兩日後橫過南海中北部
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
急症室最長等候時間（09月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月16日 時間12:05）
香港小姐2024丨港姐三甲名單公布　大熱「城大李嘉欣」倪樂琳奪冠
香港小姐2024丨港姐三甲名單公布　大熱「城大李嘉欣」倪樂琳奪冠