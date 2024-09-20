「秋季家居博覽2024」7大主題展區　一站式傢俬/裝修/家品平台 家電低至1折起

為了有一個全新又溫馨的安樂窩過年，傳統上大家都會選擇在秋冬季進行裝修或更換家具、家品，無論是準備新居入伙還是為家居大翻身，絕不能錯過9月26至29日假灣仔會議展覽中心舉行的「秋季家居博覽2024」。博覽網羅最新、最時尚、最獨特、最齊全的傢俬、電器、環保產品、智慧家居、建材、室內設計及長者產品等，應有盡有，讓入場人士掌握家居潮流脈搏。快把握機會，與親友入場參觀選購心水啦！

▲ 展覽集團繼今年6月舉辦「香港家居博覽」，為滿足市民對裝修、傢俬等的熾熱需求，集團於9月26至29日舉行今年最後一個一站式「秋季家居博覽2024」，大家要把握機會啦！

一連4天的「秋季家居博覽2024」特設7大主題展館，集合全世界不同品牌的家庭用品和裝修公司，提供一站式的家居裝修和產品的採購平台，讓入伙、裝修的人士能一次過搜羅心水傢俬、家電、家品擺設，以及選購合適的裝修工程、建材、居家設備等，更有近年大熱的智慧家居及環保主題產品，入場人士可與各參展商直接傾洽，並製訂客製化服務。

▲ 都市人工作忙碌，經常周身痠痛，日本電子針灸儀榮獲日本厚生勞動省認證的家居醫療儀器，使用30分鐘即有效改善肩、頸、腰、腿痛楚。（展位：5E-N51）

▲ 大眾近年對水質要求大為提高，Wells多功能高級濾水器採用BIOPIPE專利技術取代傳統不鏽鋼水管，獲得IF國際設計大獎。（展位：5E-R11）

▲ 作為「貓奴」、「狗奴」當然要為「主子」提供最舒適的床。ZeoPet Bed配備太空棉粒咕臣，提供舒適兼具承托力，可紓解「主子」脊椎和關節壓力。（展位：5E-N01）

新增「樂齡展區」 為長者提供友善居所

全球人口老化，為應對社會所需，今次特別增設「樂齡展區」，內容涵蓋智慧家居安老、自立支援、遠程復康訓練、健康篩查及監測等，為長者提供一個貼心又安全的居所。

▲ 專為長者度身設計的安全、友善家居，提供一站式家居優化服務，達至全齡共融無障礙空間。（展位：5D-M28）

東林商貿家電開倉 低至1折起

參展商除了帶來最潮最傢俬、家品、電器外，更推出各種優惠，場內更設有大型電器outlet，東林商貿推出每日限量大優惠低至1折起，包括電視機、多功能陶瓷電子燉煲、微波爐及風扇等，萬勿錯過。

▲ 東林商貿舉行電器開倉大優惠，機會難逢，萬勿錯過。（展位：5E-N61）

簽卡抽機票 玩遊戲贏家電

此外，顧客憑單一發票以Mastercard卡於場內指定攤位簽賬消費每港元$500，均可獲一次「刮刮卡大抽獎」機會，簽賬滿港元$1,000為兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會，即刮即知抽獎結果，有機會贏取東京、首爾、台北雙人來回機票、雪櫃、電視及超市現金券等，總值近20萬元獎品。

獎品一浪接一浪，入場人士可參與每日現場「家居智慧王」（展位：5B-A22,5E-S11）有獎問答遊戲，贏取超過200份豐富禮物，包括EMMAS雙人床單（價值$3,142）、屈臣氏迷氣溫熱水機（價值$2,800）及雙濾芯枱上式濾水器（價值$888）、飛利浦按摩背帶（價值$960）等豐富禮品。

專家醒收納貼士 玄學顧問教旺家居陣

入場人士除了可以掃正貨、贏獎品，博覽期間設有免費專業講座，並邀請了香港專業整理收納師Kaye Li分享收納大法、玄學顧問司徒法正師傅教大家蛇年家居風水擺陣等。

▲ 2025年是蛇年，想催旺桃花、財運、事業或學業，聽聽司徒法正師傅教大家如何擺家居風水陣。

秋季家居博覽2024

日期：9月26至29日（星期四至日）

時間：9月26至28日（星期四至六）上午11時至晚上8時

9月29日（星期日）上午11時至晚上7時

地點：灣仔會議展覽中心展覽廳5BCDE（會展站B3或灣仔站A5出口）

網址：https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/inhomeaut2024

（特約）