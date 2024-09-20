  • 32°C
香港時間：2024920日 (五) 16:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「秋季家居博覽2024」7大主題展區　一站式傢俬/裝修/家品平台 家電低至1折起

特約

發布時間： 16 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

為了有一個全新又溫馨的安樂窩過年，傳統上大家都會選擇在秋冬季進行裝修或更換家具、家品，無論是準備新居入伙還是為家居大翻身，絕不能錯過9月26至29日假灣仔會議展覽中心舉行的「秋季家居博覽2024」。博覽網羅最新、最時尚、最獨特、最齊全的傢俬、電器、環保產品、智慧家居、建材、室內設計及長者產品等，應有盡有，讓入場人士掌握家居潮流脈搏。快把握機會，與親友入場參觀選購心水啦！

展覽集團繼今年6月舉辦「香港家居博覽」，為滿足市民對裝修、傢俬等的熾熱需求，集團於9月26至29日舉行今年最後一個一站式「秋季家居博覽2024」，大家要把握機會啦！

一連4天的「秋季家居博覽2024」特設7大主題展館，集合全世界不同品牌的家庭用品和裝修公司，提供一站式的家居裝修和產品的採購平台，讓入伙、裝修的人士能一次過搜羅心水傢俬、家電、家品擺設，以及選購合適的裝修工程、建材、居家設備等，更有近年大熱的智慧家居及環保主題產品，入場人士可與各參展商直接傾洽，並製訂客製化服務。

都市人工作忙碌，經常周身痠痛，日本電子針灸儀榮獲日本厚生勞動省認證的家居醫療儀器，使用30分鐘即有效改善肩、頸、腰、腿痛楚。（展位：5E-N51）

大眾近年對水質要求大為提高，Wells多功能高級濾水器採用BIOPIPE專利技術取代傳統不鏽鋼水管，獲得IF國際設計大獎。（展位：5E-R11）

作為「貓奴」、「狗奴」當然要為「主子」提供最舒適的床。ZeoPet Bed配備太空棉粒咕臣，提供舒適兼具承托力，可紓解「主子」脊椎和關節壓力。（展位：5E-N01）

新增「樂齡展區」 為長者提供友善居所

全球人口老化，為應對社會所需，今次特別增設「樂齡展區」，內容涵蓋智慧家居安老、自立支援、遠程復康訓練、健康篩查及監測等，為長者提供一個貼心又安全的居所。

專為長者度身設計的安全、友善家居，提供一站式家居優化服務，達至全齡共融無障礙空間。（展位：5D-M28）

東林商貿家電開倉 低至1折起 

參展商除了帶來最潮最傢俬、家品、電器外，更推出各種優惠，場內更設有大型電器outlet，東林商貿推出每日限量大優惠低至1折起，包括電視機、多功能陶瓷電子燉煲、微波爐及風扇等，萬勿錯過。

東林商貿舉行電器開倉大優惠，機會難逢，萬勿錯過。（展位：5E-N61）

簽卡抽機票 玩遊戲贏家電

此外，顧客憑單一發票以Mastercard卡於場內指定攤位簽賬消費每港元$500，均可獲一次「刮刮卡大抽獎」機會，簽賬滿港元$1,000為兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會，即刮即知抽獎結果，有機會贏取東京、首爾、台北雙人來回機票、雪櫃、電視及超市現金券等，總值近20萬元獎品。

獎品一浪接一浪，入場人士可參與每日現場「家居智慧王」（展位：5B-A22,5E-S11）有獎問答遊戲，贏取超過200份豐富禮物，包括EMMAS雙人床單（價值$3,142）、屈臣氏迷氣溫熱水機（價值$2,800）及雙濾芯枱上式濾水器（價值$888）、飛利浦按摩背帶（價值$960）等豐富禮品。

專家醒收納貼士 玄學顧問教旺家居陣

入場人士除了可以掃正貨、贏獎品，博覽期間設有免費專業講座，並邀請了香港專業整理收納師Kaye Li分享收納大法、玄學顧問司徒法正師傅教大家蛇年家居風水擺陣等。

2025年是蛇年，想催旺桃花、財運、事業或學業，聽聽司徒法正師傅教大家如何擺家居風水陣。

秋季家居博覽2024
日期：9月26至29日（星期四至日）
時間：9月26至28日（星期四至六）上午11時至晚上8時      
      9月29日（星期日）上午11時至晚上7時
地點：灣仔會議展覽中心展覽廳5BCDE（會展站B3或灣仔站A5出口）
網址：https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/inhomeaut2024

（特約）

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月20日 時間12:05）
膽固醇｜男子戒食蛋3個月壞膽固醇竟成功下降　醫生揭3大真正食物元兇
膽固醇｜男子戒食蛋3個月壞膽固醇竟成功下降　醫生揭3大真正食物元兇
飛機意外｜波音客機壓力出問題　飛機乘客耳鼻出血　現場驚嚇畫面曝光
飛機意外｜波音客機壓力出問題　飛機乘客耳鼻出血　現場驚嚇畫面曝光
《消失的她》原型丨孕婦遊泰遭狠夫推落懸崖　大難不死被判癱瘓不育　5年後擁抱奇蹟誕子
《消失的她》原型丨孕婦遊泰遭狠夫推落懸崖　大難不死被判癱瘓不育　5年後擁抱奇蹟誕子
企業強人丨尹詩沛陰聲細氣演女秘書搶鏡 　Nicole嘆與角色超大反差：要自我催眠
企業強人丨尹詩沛陰聲細氣演女秘書搶鏡 　Nicole嘆與角色超大反差：要自我催眠