假期醫生｜14間普通科門診中秋節翌日應診 接受電話及HA Go預約
社會
撰文： 梁薾心
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
醫管局發言人今日（16日）公布，中秋節翌日（18日）公眾假期將有14間普通科門診診所，提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。
發言人提醒市民，在假日期間應注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫。除了醫管局轄下的普通科門診診所外，病人亦可選擇向私家家庭醫生求診，可瀏覽醫務衞生局《基層醫療指南》，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。
中秋節翌日假期普通科門診服務安排：
|地區
|普通科門診診所名單
|地址
|預約電話
|診所電話
|港島區
|香港仔賽馬會普通科門診診所
|香港仔水塘道10號
|3543 5011
|2555 0381
|筲箕灣賽馬會普通科門診診所
|筲箕灣柴灣道8號一樓
|3157 0077
|2560 0211
|貝夫人普通科門診診所
|灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層
|3157 0000
|3553 3116
|九龍區
|觀塘社區健康中心
|觀塘協和街60號地下高層
|3157 0687
|2389 0331
|聖母醫院家庭醫學診所
|黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下
|3157 0118
|2354 2267
|柏立基普通科門診診所
|新蒲崗太子道東600號
|3157 0113
|2383 3311
|油麻地賽馬會普通科門診診所
|油麻地炮台街145號一樓
|3157 0880
|2272 2400
|新界區
|戴麟趾夫人普通科門診診所
|荃灣沙咀道213號
|3157 0107
|2614 4789
|瀝源普通科門診診所
|沙田瀝源街9號地下
|3157 0972
|2692 8730
|石湖墟賽馬會普通科門診診所
|上水石湖墟馬會道108-130號地下
|3157 0965
|2670 0211
|大埔賽馬會普通科門診診所
|大埔汀角路37號地下
|3157 0906
|2664 2039
|將軍澳（寶寧路）普通科門診診所
|將軍澳寶寧路28號地下
|3157 0660
|2191 1083
|屯門診所
|屯門新墟青賢街11號
|3543 0886
|2452 9111
|元朗賽馬會健康院
|元朗青山公路269號
|3543 5007
|2443 8511
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