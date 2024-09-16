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假期醫生｜14間普通科門診中秋節翌日應診　接受電話及HA Go預約

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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14間普通科門診中秋節翌日應診。（資料圖片）

醫管局發言人今日（16日）公布，中秋節翌日（18日）公眾假期將有14間普通科門診診所，提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

發言人提醒市民，在假日期間應注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫。除了醫管局轄下的普通科門診診所外，病人亦可選擇向私家家庭醫生求診，可瀏覽醫務衞生局《基層醫療指南》，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。

中秋節翌日假期普通科門診服務安排：

地區普通科門診診所名單地址預約電話診所電話
港島區香港仔賽馬會普通科門診診所香港仔水塘道10號3543 50112555 0381
筲箕灣賽馬會普通科門診診所筲箕灣柴灣道8號一樓3157 00772560 0211
貝夫人普通科門診診所灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層3157 00003553 3116
九龍區觀塘社區健康中心觀塘協和街60號地下高層3157 06872389 0331
聖母醫院家庭醫學診所黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下3157 01182354 2267
柏立基普通科門診診所新蒲崗太子道東600號3157 01132383 3311
油麻地賽馬會普通科門診診所油麻地炮台街145號一樓3157 08802272 2400
新界區戴麟趾夫人普通科門診診所荃灣沙咀道213號3157 01072614 4789
瀝源普通科門診診所沙田瀝源街9號地下3157 09722692 8730
石湖墟賽馬會普通科門診診所上水石湖墟馬會道108-130號地下3157 09652670 0211
大埔賽馬會普通科門診診所大埔汀角路37號地下3157 09062664 2039
將軍澳（寶寧路）普通科門診診所將軍澳寶寧路28號地下3157 06602191 1083
屯門診所屯門新墟青賢街11號3543 08862452 9111
元朗賽馬會健康院元朗青山公路269號3543 50072443 8511

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