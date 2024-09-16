假期醫生｜14間普通科門診中秋節翌日應診　接受電話及HA Go預約

▲ 14間普通科門診中秋節翌日應診。（資料圖片）

醫管局發言人今日（16日）公布，中秋節翌日（18日）公眾假期將有14間普通科門診診所，提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

發言人提醒市民，在假日期間應注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫。除了醫管局轄下的普通科門診診所外，病人亦可選擇向私家家庭醫生求診，可瀏覽醫務衞生局《基層醫療指南》，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。

中秋節翌日假期普通科門診服務安排：

地區 普通科門診診所名單 地址 預約電話 診所電話 港島區 香港仔賽馬會普通科門診診所 香港仔水塘道10號 3543 5011 2555 0381 筲箕灣賽馬會普通科門診診所 筲箕灣柴灣道8號一樓 3157 0077 2560 0211 貝夫人普通科門診診所 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層 3157 0000 3553 3116 九龍區 觀塘社區健康中心 觀塘協和街60號地下高層 3157 0687 2389 0331 聖母醫院家庭醫學診所 黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下 3157 0118 2354 2267 柏立基普通科門診診所 新蒲崗太子道東600號 3157 0113 2383 3311 油麻地賽馬會普通科門診診所 油麻地炮台街145號一樓 3157 0880 2272 2400 新界區 戴麟趾夫人普通科門診診所 荃灣沙咀道213號 3157 0107 2614 4789 瀝源普通科門診診所 沙田瀝源街9號地下 3157 0972 2692 8730 石湖墟賽馬會普通科門診診所 上水石湖墟馬會道108-130號地下 3157 0965 2670 0211 大埔賽馬會普通科門診診所 大埔汀角路37號地下 3157 0906 2664 2039 將軍澳（寶寧路）普通科門診診所 將軍澳寶寧路28號地下 3157 0660 2191 1083 屯門診所 屯門新墟青賢街11號 3543 0886 2452 9111 元朗賽馬會健康院 元朗青山公路269號 3543 5007 2443 8511

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