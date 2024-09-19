馬會第四屆香港國際慈善論壇 宣布亞洲公益慈善研究計劃正式啟動 

由香港賽馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦的第四屆香港國際慈善論壇，早前在西九文化區圓滿閉幕。來自世界各地約100位知名演講者，以及2,000多位來自40個國家及地區的嘉賓，包括超過200個本地、區域和國際基金會的代表參與本屆為期兩日的論壇，為香港「公益慈善周」揭開序幕，契合香港特區政府推動香港成為國際慈善中心的願景。

建構亞洲慈善生態系統

論壇的首場座談演講名為《「亞洲公益慈善計劃」啟動 亞洲捐獻之道：釋放亞洲公益慈善力量 共鑄可持續未來》。哈立德國王基金會行政總裁Her Highness Princess Nouf bint Muhammad AlSaud、日本財團行政總監樺沢一朗、香港賽馬會慈善及社區事務執行總監、公益慈善研究院董事梁卓偉博士；IDEAS Dompet Dhuafa Republika 基金會董事總經理Haryo Mojopahit、Piramal基金會行政總裁Aditya Natraj和中國宋慶齡基金會副主席沈蓓莉一同探討亞洲公益慈善事業的新趨勢、機遇和推動專業化的途徑，為長遠的行動和變革奠定基礎。

▲ 馬會行政總裁、公益慈善研究院董事應家柏在香港國際慈善論壇發表閉幕演說。

同時座談演講上亦正式宣布啟動為期3年的亞洲公益慈善研究計劃，由公益慈善研究院和Asia Philanthropy Congress（APHIC）聯合召集具有影響力的慈善組織作為創始合作機構，共同推動慈善業界專業化發展，構建「立足亞洲、服務亞洲」的慈善生態系統，當中包括中國宋慶齡基金、香港賽馬會慈善信託基金、IDEAS Dompet Dhuafa Republika 基金會、哈立德國王基金會（King Khalid Foundation）、日本財團（The Nippon Foundation）、Piramal 基金會、 Rainmatter基金會、陳江和基金會、塔塔諮詢服務（Tata Consultancy Services）和騰訊公益慈善基金會。

馬會行政總裁、公益慈善研究院董事應家柏發表閉幕演說，感謝論壇演講嘉賓發表的真知灼見，並點出亞洲公益慈善研究計劃的重要性。他表示：「為徹底善用亞洲公益慈善團體的合作力量，我們在今早啟動了亞洲公益慈善研究計劃。由公益慈善研究院和Asia Philanthropy Congress聯合召集，研究計劃與十家在亞洲頂尖的基金會攜手合作，構建『植根亞洲、惠澤亞洲』的慈善生態系統以加強亞洲慈善業界的能力。最重要的是，研究計劃矢志鼓勵百家爭鳴而非千篇一律。相反，研究計劃的目的是學習和分享亞洲公益慈善事業的豐富多樣性。」

▲ 第三場座談演講《「亞洲公益慈善計劃」啟動 亞洲捐獻之道：釋放亞洲公益慈善力量 共鑄可持續未來》。

報告與論壇提升慈善力度

為響應今屆國際慈善論壇「行公益 結碩果」的主題，公益慈善研究院出版了兩本委託機構研究的報告，包括由公益慈善研究院和麥肯錫聯合發表的《探討亞洲慈善產業中的信任與衡量》、Bridgespan編撰的《高效益慈善：提升亞洲及全球捐贈活動的影響力》。公益慈善研究院亦與《史丹福社會創新評論》（Stanford Social Innovation Review）聯合發表一份與衡量慈善事業影響力有關的特別補充報告。

▲ 論壇第二日由一場名為《「亞洲公益慈善計劃」啟動 亞洲捐獻之道：釋放亞洲公益慈善力量 共鑄可持續未來》的座談演講掀開序幕，並正式啟動亞洲公益慈善研究計劃。

▲ 奧運跳水金牌得主Tom Daley（左）與2023年浪琴國際騎師錦標賽冠軍、香港賽馬會騎師何澤堯（右）。

論壇的閉幕座談演講則探討投資藝術和體育如何換取社會收益，演講嘉賓包括2009年奧斯卡最佳原著劇本創作獎得主、美籍編劇、導演及監製Dustin Lance Black；奧運跳水金牌得主Tom Daley；2023年浪琴國際騎師錦標賽冠軍、香港賽馬會騎師何澤堯；2007年奧斯卡最佳紀錄短片獎得主、香港大學新聞及傳媒中心總監楊紫燁。

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