林峯演唱會丨伍允龍攜女伴過澳門睇騷　林峯預告紅館個唱「城寨四子」齊上台

▲ 伍允龍與女伴到澳門睇林峯演唱會。

林峯在澳門舉行《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》，不經不覺已來到最後一晚，今次共5場演出打破阿峯自己的開Show紀錄！

在第5場澳門個唱，林峯太太張馨月及家人，以及一眾好友「王九」伍允龍、張蔓莎、張蔓姿、吳家忻（kayan9896）、胡卓希、朱鑑然、張小倫等亦現身觀眾席，可謂星光熠熠。

當中伍允龍攜一位長髮女子齊過澳門睇騷，他還在限時動態轉發兩人的短片似想公開戀情。

林峯演唱會丨澳門開騷唱《數碼暴龍3》全場high爆 首兩場分別邀吳卓羲佘詩曼任嘉賓

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林峯演唱會丨城寨三子同台

繼第4晚請來「十二少」胡子彤大開金口之後，尾場還有「四仔」張文傑擔任嘉賓，一同合唱《馴獸師之王》，造就「城寨三子」難得同台，可惜獨欠「信一」劉俊謙，如今林峯宣佈落實明年5月紅館檔期，「城寨殘兵」群組有望在紅館演唱會上終極合體。

不過尾場亦沒令觀眾失望，三子即興請伍允龍上台，更由林峯指導下學跳火辣「椅子舞」，大考舞功及腰力，當阿峯讚完胡子彤與張文傑跳得好好，之後就笑指伍允龍「做咗第二樣嘢出嚟」，爆笑全場。

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林峯演唱會丨歌迷要求除衫

來到最後一晚，出名寵粉的林峯自然要把行動升級，並笑言：「最後一點精力都會唧晒俾你！」整晚也連環送上驚喜，大汗淋漓的他把抹完汗的毛巾拋落觀眾席，獲一位女粉絲成功接到。

此時台下又傳來叫囂聲要求阿峯除衫，他聽到就話：「我太太喺度，你當住咁多人面叫我除衫？」林峯謂自己個唱越來越多男士嗌「除衫」，笑問大家是否去錯地方。

及至點唱環節，林峯獻唱Side Track作品《夏雪》獲歌迷送上驚喜 。至於Encore部份的《幼稚完》，林峯決定走落台對住Fans大合唱，跟觀眾拉到最近距離。

▲ 《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》

林峯演唱會丨約定明年紅館見

其實，自公佈5月紅館開騷後，廣大歌迷即議論紛紛，留言盼林峯在香港個唱上演繹更多滄海遺珠，尤其在第四場首唱《反話》後便引來網民洗版，對於可以現場聽到此曲，有人認為機會珍貴，入場聽Live絕對有賺。

林峯曾稱，今次澳門騷是為明年香港個唱作熱身，如今人氣登頂簡直氣勢如虹，討論區已有人出Post誓要推林峯成為叱咤樂壇頒獎禮的我最喜愛男歌手。

全5場澳門演唱會圓滿結束，林峯完騷時例牌走到會場外見Fans，昨晚歌迷的瘋狂程度比過去4場有過之而無不及，林峯狂影合照大派福利，臨走前亦不忘約定大家明年紅館見！

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