  • 30°C
香港時間：2024916日 (一) 18:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林峯演唱會丨伍允龍攜女伴過澳門睇騷　林峯預告紅館個唱「城寨四子」齊上台

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

伍允龍與女伴到澳門睇林峯演唱會。

林峯在澳門舉行《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》，不經不覺已來到最後一晚，今次共5場演出打破阿峯自己的開Show紀錄！

在第5場澳門個唱，林峯太太張馨月及家人，以及一眾好友「王九」伍允龍、張蔓莎、張蔓姿、吳家忻（kayan9896）、胡卓希、朱鑑然、張小倫等亦現身觀眾席，可謂星光熠熠。

當中伍允龍攜一位長髮女子齊過澳門睇騷，他還在限時動態轉發兩人的短片似想公開戀情。

林峯演唱會丨澳門開騷唱《數碼暴龍3》全場high爆　首兩場分別邀吳卓羲佘詩曼任嘉賓

點擊圖片放大
+7
+6

林峯演唱會丨城寨三子同台

繼第4晚請來「十二少」胡子彤大開金口之後，尾場還有「四仔」張文傑擔任嘉賓，一同合唱《馴獸師之王》，造就「城寨三子」難得同台，可惜獨欠「信一」劉俊謙，如今林峯宣佈落實明年5月紅館檔期，「城寨殘兵」群組有望在紅館演唱會上終極合體。

不過尾場亦沒令觀眾失望，三子即興請伍允龍上台，更由林峯指導下學跳火辣「椅子舞」，大考舞功及腰力，當阿峯讚完胡子彤與張文傑跳得好好，之後就笑指伍允龍「做咗第二樣嘢出嚟」，爆笑全場。

點擊圖片放大
+7
+6

林峯演唱會丨歌迷要求除衫

來到最後一晚，出名寵粉的林峯自然要把行動升級，並笑言：「最後一點精力都會唧晒俾你！」整晚也連環送上驚喜，大汗淋漓的他把抹完汗的毛巾拋落觀眾席，獲一位女粉絲成功接到。

此時台下又傳來叫囂聲要求阿峯除衫，他聽到就話：「我太太喺度，你當住咁多人面叫我除衫？」林峯謂自己個唱越來越多男士嗌「除衫」，笑問大家是否去錯地方。

及至點唱環節，林峯獻唱Side Track作品《夏雪》獲歌迷送上驚喜 。至於Encore部份的《幼稚完》，林峯決定走落台對住Fans大合唱，跟觀眾拉到最近距離。

《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》

林峯演唱會丨約定明年紅館見

其實，自公佈5月紅館開騷後，廣大歌迷即議論紛紛，留言盼林峯在香港個唱上演繹更多滄海遺珠，尤其在第四場首唱《反話》後便引來網民洗版，對於可以現場聽到此曲，有人認為機會珍貴，入場聽Live絕對有賺。

林峯曾稱，今次澳門騷是為明年香港個唱作熱身，如今人氣登頂簡直氣勢如虹，討論區已有人出Post誓要推林峯成為叱咤樂壇頒獎禮的我最喜愛男歌手。

全5場澳門演唱會圓滿結束，林峯完騷時例牌走到會場外見Fans，昨晚歌迷的瘋狂程度比過去4場有過之而無不及，林峯狂影合照大派福利，臨走前亦不忘約定大家明年紅館見！

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
女神媽媽｜孫慧雪結婚產子宅男粉絲暴跌　佗仔大出血要打針保胎拒再追女

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

三屆視后丨阿佘任林峯個唱嘉賓激罕獻唱　佘詩曼緊張到腳震：我驚到死呀！
12:20 2024/09/09
三屆視后丨阿佘任林峯個唱嘉賓激罕獻唱　佘詩曼緊張到腳震：我驚到死呀！
無傷大雅｜林峯新歌難度破新高錄足一日　預告今年發力出歌年底開演唱會
19:39 2024/01/18
無傷大雅｜林峯新歌難度破新高錄足一日　預告今年發力出歌年底開演唱會
九龍城寨之圍城丨林峯張文傑操到嘔感恩上下一心　 劉俊謙原來想打胡子彤？
14:00 2024/04/27
九龍城寨之圍城丨林峯張文傑操到嘔感恩上下一心　 劉俊謙原來想打胡子彤？

你可能感興趣

三屆視后丨阿佘任林峯個唱嘉賓激罕獻唱　佘詩曼緊張到腳震：我驚到死呀！
12:20 2024/09/09
三屆視后丨阿佘任林峯個唱嘉賓激罕獻唱　佘詩曼緊張到腳震：我驚到死呀！
無傷大雅｜林峯新歌難度破新高錄足一日　預告今年發力出歌年底開演唱會
19:39 2024/01/18
無傷大雅｜林峯新歌難度破新高錄足一日　預告今年發力出歌年底開演唱會
九龍城寨之圍城丨林峯張文傑操到嘔感恩上下一心　 劉俊謙原來想打胡子彤？
14:00 2024/04/27
九龍城寨之圍城丨林峯張文傑操到嘔感恩上下一心　 劉俊謙原來想打胡子彤？
林峯 伍允龍 胡子彤 張文傑 娛樂人物職業 演員 歌手 緋聞 網絡熱話 電影

最高瀏覽

徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
又打風？│天文台：菲律賓低壓區較大機會向西移動　料一兩日後橫過南海中北部
又打風？│天文台：菲律賓低壓區較大機會向西移動　料一兩日後橫過南海中北部
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
急症室最長等候時間（09月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月16日 時間12:05）
香港小姐2024丨港姐三甲名單公布　大熱「城大李嘉欣」倪樂琳奪冠
香港小姐2024丨港姐三甲名單公布　大熱「城大李嘉欣」倪樂琳奪冠