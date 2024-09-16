舒適堡結業｜消委會錄4,064宗投訴涉款$1.35億　涉款1至5萬個案佔最多

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大型連鎖健身中心舒適堡9月6日宣布暫時全綫結業後，至今錄得逾4,000宗投訴，涉及金額仍不斷上升，達到逾1億港元。

消費者委員會表示，截至今日（16日）上午9時，共接獲4,064宗相關投訴，涉及總金額逾1.35億元，平均每宗個案涉及金額為3.3萬元；而金額最高一宗涉款約182萬元，最低一宗涉99元。投訴個案中，有212宗涉及65歲或以上長者，最高涉款156萬元。涉款金額多於100萬的個案有3宗；而涉款1至5萬的個案佔最多，共有1,810宗。

涉及健身的個案達3166宗，佔比78%；而涉及美容的個案達890宗，佔比22%。

舒適堡灣仔分店上周四（12日）以HEALTHY名義重開，並要求會員簽署同意書，以繼續使用設施。消委會總幹事黃鳳嫺表示，新公司的背景、與舒適堡的關係仍未清楚，且同意書條文不清晰，一旦簽署可能影響向舒適堡追討損失，舒適堡方沒有為轉換手續設下期限，建議消費者「唔使急住簽」。

她建議，長遠政府須訂立冷靜期法例，可參考內地及外國的經驗，包括限制合約約束的年期，為合約牽涉的金額設限等；如用家不幸過身或因故無法使用健身室服務、健身室裝修期過長下，容許消費者取消合約；並需要就商戶徵收行政費設限。

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