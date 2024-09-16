又打風？｜呂宋低壓區升格熱帶低氣壓　日氣象廳料周五接近本港西南400公里

▲ 天文台表示，位於呂宋附近的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。（資料圖片）

天文台今日（16日）表示，位於呂宋附近的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，料在未來一兩日向偏西方向移動，大致移向海南島一帶，但受東北季候風影響，其路徑仍存在變數。日本氣象廳預測，熱帶低氣壓周五（20日）會在本港西南約400公里位置掠過。

日本氣象廳今早將在菲律賓呂宋島以東海域上空的低壓區，升格為熱帶低氣壓，並發布預測移動路徑圖。熱帶低氣壓料橫過呂宋，明日中秋節（17日）上午進入南中國人海中北部，其後一兩日大致向西移動，至周三中秋節翌日（18日）在香港以南突轉向西北移動，趨向海南島，周五（20日）則在本港西南約400公里位置掠過。

日本氣象廳對呂宋以東海域的低壓系統發出烈風警報，並預測該系統未來一日內會橫過呂宋，及加強為熱帶風暴。

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天文台指，一股東北季候風正影響廣東沿岸，預計在明日稍後至周三逐漸增強。同時，受高空擾動影響，沿岸地區有驟雨。

而位於呂宋附近的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，在未來一兩日向偏西方向移動，大致移向海南島一帶，但受東北季候風影響，其路徑仍存在變數。在其與東北季候風的共同影響下，本周中後期廣東沿岸風勢稍為增強。另一股東北季候風料在下周初影響華南，該區氣溫稍為下降。

此外，在正午12時，颱風貝碧嘉集結在上海以西約40公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，今明兩日移入華東內陸並逐漸減弱。

本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光。吹和緩東至東北風。展望未來9日均有雨，其中明日天氣酷熱，亦有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，氣溫介乎27至33度。周三日間大致天晴及酷熱，早晚部分時間多雲及有一兩陣驟雨，風勢較大。

▲ 香港九天天氣預報。（天文台網站截圖）

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