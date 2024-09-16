樂壇新人陳伊霖邀《全民造星V》羅子熙拍MV　東京上演愛情故事

▲ MV卻恍如一套甜蜜朦朧的青春劇

樂壇新人陳伊霖（伊霖）於處女作《單戀勿語》及《Little Emo Girl》中，盡顯「E式」情歌靚聲與高可塑性形象，更憑處女作《單戀勿語》成功打入叱?903專業推介榜！

年僅21歲的伊霖今次首度作曲，靈感來源竟然是私密地方！她說：「有一天洗澡時突然間靈感到，腦海中響起《我的吸引力法則》的副歌，於是找來賴映彤一起完成整首歌曲，原本用填了一份?豬豬的英文歌詞，但自己不想做大路情歌，事關自己的情路一直不算順遂，而且歌詞始終是貼近自身經歷才能唱得更投入，所以邀請了Oscar幫手填詞，收到這份歌詞時真的眼濕濕，勾起一段自欺欺人的痛苦戀愛回憶！」

歌詞虐心，但MV卻如一套甜蜜朦朧的青春劇，並邀得《全民造星V》的「白襪Hei」羅子熙擔任「E先生」，與伊霖上演一齣靚人靚景的《東京愛的故事（上集）》，包括在東京鐵塔下親密合照；在山手線上依偎談心；結伴暢遊富士山等Sweet爆畫面，豈料尾聲時上演「神逆轉」的催淚《東京愛的故事（下集）》，原來往昔的種種甜蜜片段均是來自伊霖沉淪在幻想之中，現實卻是一次又一次的吵架與爭執；以互相傷害作結，令人不勝唏噓！

伊霖是「大叔控」

伊霖說：「之前看《全民造星V》有留意到阿Hei，亦有留意到他喜歡在社交平台發佈自彈自唱的影片，直至今次合作MV才首次見面，想不到第一場戲便是鬧交戲，互罵完便馬上破冰，不用埋位時更有傾音樂兼Jam歌，開始變得熟絡，但MV中最親密的動作已經封面照，我倆在東京電梯對望的情侶合照，這是我親自設計的場景呢，是否很有感覺呢？哈哈！」

不過，伊霖的理想對象絕非如Hei一樣的靚仔小鮮肉，反而是個不折不扣的「大叔控」！她說：「我的理想對象是《蠟筆小新》的爸爸野原廣志，總覺得他疼錫太太的方式很特別，雖然經常跟妻子『美?』鬥嘴，但內心總是寵著她，而且心智成熟又盡責顧家，絕對是好男人的代表人物呀！」

百忙之中抽空出發

由於伊霖最近忙於綵排跟ROVER及Lolly Talk合作的音樂劇《重拾：10分鐘》，百忙之中抽空出發東京之旅難免蝦碌百出。

她說：「因為早前日本天氣反覆，出發前不斷查看天氣報告，剛抵達的第一天依舊在下雨，幸好翌日轉晴，甚至能清晰見到富士山，相當幸運呢！不過因為最近太忙，臨行前未有時間準備MV服飾及道具，全部也是在當地即買即用，最搞笑是連相機鏡頭也跌爛了，要在東京購入新鏡頭，所以今次MV可算是重本製作，全部都是『新品入荷』呢！」

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