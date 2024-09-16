陶瓷餐具︱消委會指3成半樣本釋出鉛和鎘　惟含量未超安全標準

▲ 3成半樣本的內腔或口緣位置釋出鉛和鎘。（梁偉榮攝）

消委會測試市面上較常見的30款陶瓷餐具，包括15款陶瓷杯和15款陶瓷碗樣本，模擬在常溫及微波爐加熱情況下使用，結果發現在常溫測試中，約3成半樣本的內腔或口緣位置，釋出不同濃度的鉛，逾1成樣本釋出鎘，然而各樣本的鉛及鎘釋出量，均低於相關國際及內地標準的安全上限。

13款標示微波爐適用的樣本於模擬高溫使用下，全部樣本的內腔部分均沒有釋出鉛和鎘，情況理想。雖則如此，消委會建議相關廠商審視其生產工藝和監管產品質量，進一步減少產品釋放重金屬的可能性，從而降低消費者在長期使用下攝入有害重金屬的健康風險。

消委會從百貨公司和家居用品店購買15款陶瓷杯和15款陶瓷碗進行測試。樣本售價懸殊，陶瓷杯樣本每款售價由10元至310元不等，當中4款標示微波爐適用；陶瓷碗樣本每款售價由11元至140元不等，當中9款標示微波爐適用。

消委會指，杯和碗的內腔是接觸食物的主要部分，而消費者進食時，口唇會接觸到杯及碗的邊緣，因此測試分別檢視各樣本用於盛載飲品或食物的內腔部分及口緣位置的鉛和鎘釋出量。

調查結果發現，約3成半樣本於內腔部分或口緣位置均釋出鉛，當中包括6款陶瓷杯和5款陶瓷碗，內腔測試的鉛檢出量由每公升0.10毫克至1.00毫克不等，口緣測試的鉛檢出量由每件0.10毫克至0.31毫克不等，當中有6款樣本的內腔部分和口緣位置均釋出鉛，惟檢出量均低於相關要求上限。

另有逾1成樣本釋出鎘，全部為陶瓷杯樣本，當中3款的內腔部分釋出每公升0.012毫克至0.060毫克的鎘；有2款樣本的口緣位置，其鎘的最高釋出量分別為每件0.016毫克和0.023毫克。整體而言，雖然有1款樣本不論在內腔和口緣位置均釋出鉛和鎘，但各樣本的鉛及鎘釋出量均符合相關標準要求。

30款樣本中，有13款標示為微波爐適用，包括4款陶瓷杯和9款陶瓷碗。測試模擬微波加熱的高溫環境下，以檢視樣本鉛及鎘的釋出量會否產生變化。全部標示微波爐適用的樣本均沒有釋出鉛和鎘，情況令人滿意。

消委會建議消費者選購及使用陶瓷餐具時，應檢視產品標籤資料是否標示符合相關食品安全標準、或用於接觸食物的標誌、是否適用於微波爐和洗碗碟機等。另外，初次使用前，可參考內地國家質檢總局建議，以食用醋浸泡餐具數小時，若發現醋的顏色有明顯變化便應考慮停用，因為產品的鉛或鎘釋出風險一般較高。

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