  • 30°C
香港時間：2024916日 (一) 18:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明星減肥丨陳奐仁曾狂操肌致全身疼痛　改變策略每日一習慣成功保持身形

醫健人物

撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

陳奐仁這天受訪穿着的T恤圖案，便是來自他開發的NFT產品。(攝:陳家昌)

向有「音樂鬼才」之稱的陳奐仁（Hanjin），下月將舉行《Raw Jazz 15周年爵士音樂會》，作為當年他首張爵士樂唱片的紀念。15年的時光，陳奐仁坦言現時自己的心態有改變。

「因為經常自資出碟，又搞NFT，有時卻望不到甚麼回報，所以有點累。」當下的他，有兩個人生目標：快樂、心靜。陳奐仁還說正在鑽研養生，希望日後公開分享心得。

他形容今次爵士音樂會是集合友情、聽覺、視覺、味覺享受的音樂饗宴。

由新加坡來港發展的陳奐仁，於2000年後出道，憑着爆炸力唱腔和創作才華，實力備受認同，而他那胖胖的外形及燦爛笑容，更加是深入民心。今日的陳奐仁，早已經不再是肥仔一名，換來一身鋼條肌肉，減肥成績有目共睹。

早前他為演唱會拍宣傳照，為答謝樂迷的支持而派彩蛋，大騷「筋肉人」的結實肌肉，他笑說：「本來之前在演唱會發布會上，答應傳媒如果售票反應好，明年慶祝16周年才騷肌，但實在太想感謝所有買票的爵士迷，唔騷唔得喇，哈哈！」

每日堅持行8公里

在相片可見Hanjin不止練得一排「朱古力」腹肌，更有十分結實的胸肌及巨型「老鼠仔」手臂，他分享自己研發的操肌方法，既簡單又不傷身。

為開騷積極健身，現時定期會做掌上壓、適量舉重訓練。

Hanjin指以前為減肥及練肌肉，跟教練每日狂操8小時運動，換來天天都肌肉疼痛。之後他用了幾年時間研究，終於找到適合自己的方法。「以前我喜歡跑步，但跑多了，膝蓋會痛，後來改為每日散步，發現消脂效果比跑步更好，於是便改變方法，最初試過日行1.5萬步，但行到生水泡！現時每日堅持行8公里，大約一萬步，加上做掌上壓、適量舉重訓練等，而且散步可以持之以恒，做到70歲都可以。」

飲食方面，他說不用特別戒口和節食。「飯、肉、薯片可以照食，當然不能暴飲暴食啦，人每日維持1,600卡路里已足夠，不過自己貪食，有時都會吃多了，所以更加要保持運動量，身形和健康才能keep到。」

拍攝演唱會宣傳照向歌迷派福利大騷肌肉，展示一身結實筋肉。

自資出歌很大壓力

健康不止單純來自外表，還應來自內心的舒泰，陳奐仁愈發明白這個道理。「追求開心是我現時的人生目標，要學習如何心靜，也要跟從自己的心聲做事。」在做音樂方面，他說現在一樣充滿好奇心和衝勁，但現實是一個音樂產品，在市場要受到許多考驗。

他解釋：「15年前，網絡音樂開始成形，由mp3漸漸去到串流，音樂慢慢變成免費，CD不再重要，娛樂體驗也更急促，着重睇多過聽，令我會思考做音樂的意義是甚麼？」Hanjin由自資出唱片，到開發音樂NFT，只是希望可為音樂行業開拓新方向。「雖然第一批NFT算頗成功，但無以為繼，沒有為行業帶來改變，朋友有時都說我做事常常走得太前。」

初出道的陳奐仁，體形略胖，跟現在有很大分別。

他說每次作出投資音樂產品，都承受很大壓力，但當沒有得到預期的成績和回報，漸漸便迷失方向。現在自覺是一個調整和適應期，希望將來可以找到平衡。

跟太太音樂口味接近

事實上，陳奐仁讀大學時是主修經濟系，但他不諱言在投資上，自己是十分保守的。「我在鑽研科技很大膽，但投資上卻很謹慎，因為這是兩個人的事，涉及太太和家庭的未來，所以要三思而後行。」

陳奐仁和太太結婚多年，彼此已是生活靈魂伴侶，也是互相影響。「太太也很喜歡音樂，早上起床會聽jazz，開心便聽R&B，她的口味也會影響我，如果這刻問我音樂的意義，那就是生活的伴奏。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

明星修身丨陳奐仁由肥仔變大隻佬　Hanjin分享不用節食修身操肌方法
13:12 2024/09/05
明星修身丨陳奐仁由肥仔變大隻佬　Hanjin分享不用節食修身操肌方法
【明星理財】陳奐仁以音樂NFT大賺150萬成神話　張敬軒以NFT行善創潮流
14:03 2022/02/25
【明星理財】陳奐仁以音樂NFT大賺150萬成神話　張敬軒以NFT行善創潮流
IG女神倪晨曦陀B示範親子瑜珈　學校開張陳柏宇夫妻Heidi等到賀
15:34 2020/07/10
IG女神倪晨曦陀B示範親子瑜珈　學校開張陳柏宇夫妻Heidi等到賀

你可能感興趣

明星修身丨陳奐仁由肥仔變大隻佬　Hanjin分享不用節食修身操肌方法
13:12 2024/09/05
明星修身丨陳奐仁由肥仔變大隻佬　Hanjin分享不用節食修身操肌方法
【明星理財】陳奐仁以音樂NFT大賺150萬成神話　張敬軒以NFT行善創潮流
14:03 2022/02/25
【明星理財】陳奐仁以音樂NFT大賺150萬成神話　張敬軒以NFT行善創潮流
IG女神倪晨曦陀B示範親子瑜珈　學校開張陳柏宇夫妻Heidi等到賀
15:34 2020/07/10
IG女神倪晨曦陀B示範親子瑜珈　學校開張陳柏宇夫妻Heidi等到賀
陳奐仁 養生 正能量 歌手 跑步 演唱會

最高瀏覽

徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
又打風？│天文台：菲律賓低壓區較大機會向西移動　料一兩日後橫過南海中北部
又打風？│天文台：菲律賓低壓區較大機會向西移動　料一兩日後橫過南海中北部
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
急症室最長等候時間（09月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月16日 時間12:05）
香港小姐2024丨港姐三甲名單公布　大熱「城大李嘉欣」倪樂琳奪冠
香港小姐2024丨港姐三甲名單公布　大熱「城大李嘉欣」倪樂琳奪冠