明星減肥丨陳奐仁曾狂操肌致全身疼痛　改變策略每日一習慣成功保持身形

▲ 陳奐仁這天受訪穿着的T恤圖案，便是來自他開發的NFT產品。(攝:陳家昌)

向有「音樂鬼才」之稱的陳奐仁（Hanjin），下月將舉行《Raw Jazz 15周年爵士音樂會》，作為當年他首張爵士樂唱片的紀念。15年的時光，陳奐仁坦言現時自己的心態有改變。

「因為經常自資出碟，又搞NFT，有時卻望不到甚麼回報，所以有點累。」當下的他，有兩個人生目標：快樂、心靜。陳奐仁還說正在鑽研養生，希望日後公開分享心得。

▲ 他形容今次爵士音樂會是集合友情、聽覺、視覺、味覺享受的音樂饗宴。

由新加坡來港發展的陳奐仁，於2000年後出道，憑着爆炸力唱腔和創作才華，實力備受認同，而他那胖胖的外形及燦爛笑容，更加是深入民心。今日的陳奐仁，早已經不再是肥仔一名，換來一身鋼條肌肉，減肥成績有目共睹。

早前他為演唱會拍宣傳照，為答謝樂迷的支持而派彩蛋，大騷「筋肉人」的結實肌肉，他笑說：「本來之前在演唱會發布會上，答應傳媒如果售票反應好，明年慶祝16周年才騷肌，但實在太想感謝所有買票的爵士迷，唔騷唔得喇，哈哈！」

每日堅持行8公里

在相片可見Hanjin不止練得一排「朱古力」腹肌，更有十分結實的胸肌及巨型「老鼠仔」手臂，他分享自己研發的操肌方法，既簡單又不傷身。

▲ 為開騷積極健身，現時定期會做掌上壓、適量舉重訓練。

Hanjin指以前為減肥及練肌肉，跟教練每日狂操8小時運動，換來天天都肌肉疼痛。之後他用了幾年時間研究，終於找到適合自己的方法。「以前我喜歡跑步，但跑多了，膝蓋會痛，後來改為每日散步，發現消脂效果比跑步更好，於是便改變方法，最初試過日行1.5萬步，但行到生水泡！現時每日堅持行8公里，大約一萬步，加上做掌上壓、適量舉重訓練等，而且散步可以持之以恒，做到70歲都可以。」

飲食方面，他說不用特別戒口和節食。「飯、肉、薯片可以照食，當然不能暴飲暴食啦，人每日維持1,600卡路里已足夠，不過自己貪食，有時都會吃多了，所以更加要保持運動量，身形和健康才能keep到。」

▲ 拍攝演唱會宣傳照向歌迷派福利大騷肌肉，展示一身結實筋肉。

自資出歌很大壓力

健康不止單純來自外表，還應來自內心的舒泰，陳奐仁愈發明白這個道理。「追求開心是我現時的人生目標，要學習如何心靜，也要跟從自己的心聲做事。」在做音樂方面，他說現在一樣充滿好奇心和衝勁，但現實是一個音樂產品，在市場要受到許多考驗。

他解釋：「15年前，網絡音樂開始成形，由mp3漸漸去到串流，音樂慢慢變成免費，CD不再重要，娛樂體驗也更急促，着重睇多過聽，令我會思考做音樂的意義是甚麼？」Hanjin由自資出唱片，到開發音樂NFT，只是希望可為音樂行業開拓新方向。「雖然第一批NFT算頗成功，但無以為繼，沒有為行業帶來改變，朋友有時都說我做事常常走得太前。」

▲ 初出道的陳奐仁，體形略胖，跟現在有很大分別。

他說每次作出投資音樂產品，都承受很大壓力，但當沒有得到預期的成績和回報，漸漸便迷失方向。現在自覺是一個調整和適應期，希望將來可以找到平衡。

跟太太音樂口味接近

事實上，陳奐仁讀大學時是主修經濟系，但他不諱言在投資上，自己是十分保守的。「我在鑽研科技很大膽，但投資上卻很謹慎，因為這是兩個人的事，涉及太太和家庭的未來，所以要三思而後行。」

陳奐仁和太太結婚多年，彼此已是生活靈魂伴侶，也是互相影響。「太太也很喜歡音樂，早上起床會聽jazz，開心便聽R&B，她的口味也會影響我，如果這刻問我音樂的意義，那就是生活的伴奏。」

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