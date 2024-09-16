招商引資｜新資本投資者入境計劃已有逾500宗申請　料可帶來逾150億投資

▲ 投資推廣署署長劉凱旋。（資料圖片）

投資推廣署今日（16日）表示，「新資本投資者入境計劃」（「新計劃」）反應持續熱烈，自3月推出以來已接獲逾5,000宗查詢，及逾500宗申請，其中已獲核實符合淨資產規定的申請，即申請人已證明在遞交申請前兩年擁有不少於3,000萬港元的淨資產的有448宗，另有47宗已獲核實符合投資規定的申請，即申請人已在6個月限期內完成在港3,000萬港元投資，預計有關申請可為香港帶來逾150億元投資金額。

署方亦宣布，「新計劃」的申請人現可經網上提交淨資產審查及投資規定審查的申請表格。申請詳情可參閱「新計劃」網站。署方會在10月15日或之前繼續接收申請人以紙本形式提交淨資產審查或投資規定審查申請表格。

投資推廣署署長劉凱旋表示，「新計劃」的申請數字升幅反映高淨值人士對香港充滿信心，當中吸引了經驗豐富的商人和創新企業家，增強香港資產及財富管理業的發展優勢。該署會繼續「新計劃」的宣傳推廣工作，並呼籲申請人盡早使用網上申請平台，以減省填寫紙本申請表格的時間，享用更方便及快捷的申請服務。

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