國防教育｜冀國慶派艦隊來港　李慧琼：香港有需要加強國防教育及安全意識

▲ 全國人大常委會委員李慧琼希望國家藉75周年國慶邀艦隊來港。（戴朗希攝）

全國人大常委會委員李慧琼及全國人大代表黃冰芬日前到北京出席十四屆全國人大常委會第十一次會議。李慧琼今日表示，會議當中通過的《國防教育法》，雖然不直接適合於香港，但認為對香港仍有積極意義，因為加強國防教育是國安教育一個重要組成部份。

李慧琼稱，今次會議審議10件法例及有關決定，通過其中4件。對於《國防教育法》，她指觀察得來，香港市民對國家的外交相對不熟悉，但隨著國際形勢愈來愈複雜，香港有需要加強國防教育及安全的意識給市民認識。

被問到有何措施加強在本地的國防教育，李慧琼回應稱，香港作為國家最自由開放的城市，在複雜的國際形勢下，國家安全包括國防教育亦是重點之一，期待在《國防教育法》實施後，香港可以用本地方式跟群眾接觸，例如希望可以藉著國家75周年國慶日子，請艦隊來香港，讓市民近距離參觀，並邀請實戰人士跟市民交流，對國防教育多元化都有幫助。

黃冰芬：對首次列席會議感榮幸

黃冰芬表示，這次是她第一次列席人大常委會，對於可參與其中感到榮幸。她形容今次參與會議得到不少體會，包括中國的全過程程人民民主制度不是理念或口號，而加十分實在，亦是非常重要。她又形容國家的法治建設不斷進步及與時俱進，因為近年國家不斷修訂法律，完善法規。

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記者：戴朗希