打擊走私｜海關破今年最高貨值走私案　檢5億元未列倉單電子產品

▲ 海關破今年最高貨值走私案。（曾秋文攝）

海關破獲今年最大宗單一走私貨值案件，在過去兩個月展開代號「海巡」行動，針對遠洋船走私，涉及運往馬來西亞和天津的4個貨櫃，檢獲大批未列倉單貨物，包括電腦中央處理器、顯示卡、電路板、電腦記憶體等，市值約5億元。今次是本年最高貨值的走私案。

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海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組趙敏婷督察表示，在8月20日、9月3日和9日，人員鎖定4個40呎海運貨櫃，根據資料顯示其中3個貨櫃報稱載有鋁合金運往到馬來西亞，以及運到天津載有檸檬酸的貨櫃，在進行X光掃描時發現可疑影像，當中有不同種類貨物，貨物密度和形狀可疑，擺放雜亂和不一致。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任黃穎炘表示，接手後人員在運往馬來西亞的3個貨櫃中，檢獲大批電子零件，市值約1億元。調查顯示，走私集團利用境外付運公司，前往的目的地相同，報稱貨物相似，不排除是同一集團操控，以迂迴路線走私到內地。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任周俊雄表示，第3宗案件發生在9月9日，在一個報稱運往天津載有檸檬酸的貨櫃中，檢獲大批高價值顯示卡、中央處理器和集成電腦，約佔貨物八成，貨物總值約4億元，如成功運到內地可逃避稅款預5,000萬元。

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記者：曾秋文