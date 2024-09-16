  • 30°C
香港時間：2024916日 (一) 18:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打擊走私｜海關破今年最高貨值走私案　檢5億元未列倉單電子產品

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

海關破今年最高貨值走私案。（曾秋文攝）

海關破獲今年最大宗單一走私貨值案件，在過去兩個月展開代號「海巡」行動，針對遠洋船走私，涉及運往馬來西亞和天津的4個貨櫃，檢獲大批未列倉單貨物，包括電腦中央處理器、顯示卡、電路板、電腦記憶體等，市值約5億元。今次是本年最高貨值的走私案。

點擊圖片放大
+6
+5

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組趙敏婷督察表示，在8月20日、9月3日和9日，人員鎖定4個40呎海運貨櫃，根據資料顯示其中3個貨櫃報稱載有鋁合金運往到馬來西亞，以及運到天津載有檸檬酸的貨櫃，在進行X光掃描時發現可疑影像，當中有不同種類貨物，貨物密度和形狀可疑，擺放雜亂和不一致。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任黃穎炘表示，接手後人員在運往馬來西亞的3個貨櫃中，檢獲大批電子零件，市值約1億元。調查顯示，走私集團利用境外付運公司，前往的目的地相同，報稱貨物相似，不排除是同一集團操控，以迂迴路線走私到內地。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任周俊雄表示，第3宗案件發生在9月9日，在一個報稱運往天津載有檸檬酸的貨櫃中，檢獲大批高價值顯示卡、中央處理器和集成電腦，約佔貨物八成，貨物總值約4億元，如成功運到內地可逃避稅款預5,000萬元。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：曾秋文

相關文章

舒適堡結業｜消委會錄4,064宗投訴涉款$1.35億　涉款1至5萬個案佔最多
今日 15:34
舒適堡結業｜消委會錄4,064宗投訴涉款$1.35億　涉款1至5萬個案佔最多
又打風？｜呂宋低壓區升格熱帶低氣壓　日氣象廳料周五接近本港西南400公里
今日 15:51
又打風？｜呂宋低壓區升格熱帶低氣壓　日氣象廳料周五接近本港西南400公里
招商引資｜新資本投資者入境計劃已有逾500宗申請　料可帶來逾150億投資
今日 16:06
招商引資｜新資本投資者入境計劃已有逾500宗申請　料可帶來逾150億投資

你可能感興趣

舒適堡結業｜消委會錄4,064宗投訴涉款$1.35億　涉款1至5萬個案佔最多
今日 15:34
舒適堡結業｜消委會錄4,064宗投訴涉款$1.35億　涉款1至5萬個案佔最多
又打風？｜呂宋低壓區升格熱帶低氣壓　日氣象廳料周五接近本港西南400公里
今日 15:51
又打風？｜呂宋低壓區升格熱帶低氣壓　日氣象廳料周五接近本港西南400公里
招商引資｜新資本投資者入境計劃已有逾500宗申請　料可帶來逾150億投資
今日 16:06
招商引資｜新資本投資者入境計劃已有逾500宗申請　料可帶來逾150億投資
記憶體 產品 馬來西亞 走私 天津 顯示卡 海關 罪案 處理器

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
徐少強逝世丨徐少強現任太太傷心過度　為丈夫辦身後事期間心臟病離世
又打風？│天文台：菲律賓低壓區較大機會向西移動　料一兩日後橫過南海中北部
又打風？│天文台：菲律賓低壓區較大機會向西移動　料一兩日後橫過南海中北部
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
急症室最長等候時間（09月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月16日 時間12:05）
香港小姐2024丨港姐三甲名單公布　大熱「城大李嘉欣」倪樂琳奪冠
香港小姐2024丨港姐三甲名單公布　大熱「城大李嘉欣」倪樂琳奪冠