婦女賀國慶｜李家超：政府重視婦女發展和支援婦女工作　林鄭有出席午餐會

▲ 香港工商界婦女慶祝中國成立75週年午餐會今日舉行。（陳振英fb圖片）

香港工商界婦女慶祝中國成立75週年午餐會今日（16日）舉行，特首李家超指，特區政府重視婦女發展和支援婦女的工作，在政府和社會各界的攜手合作下，香港女性在社會不同領域均有卓越成就，令人鼓舞，正如在座不少嘉賓正是在工商界中獨當一面的女性領袖。前特首林鄭月娥亦有出席活動。

特首李家超今日在（16日）午餐會視像致辭指，在香港，女性佔整體人口的百分之五十四，是推動社會發展的中流砥柱。去年，全港有近四成的經理級別工作由女性擔任。今年，在香港的上市公司之中，有超過八成都有至少一名董事為女性，較三年前高出超過一成。

李家超說，工商界婦女在香港積極融入國家發展大局、鞏固國際經貿網絡的過程中，擔當重要角色。常言道「巾幗不讓鬚眉」，各位的積極貢獻彰顯了女性在各方面的重要地位。

林鄭月娥、全國人大常委兼民建聯立法會議員李慧琼、前全國人大常委范徐麗泰、兩位基本法委員會前副主任梁愛詩和譚惠珠等有出席午餐會。

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