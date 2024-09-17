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超市大搜查︱《LDK》比拼20款韓國爽膚水　兩款A級高效保濕打造亮麗韓妝

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 45 分鐘前

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【LDK／爽膚水／化妝水／韓國品牌／韓式妝容／韓妝／保濕力／超市大搜查／消委會】近年流行韓式妝容，不少女士會參考韓國明星的妝容來化妝。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測20款韓國爽膚水，比較各款產品的保濕力、成分和使用感，並挑選出最具保濕力的款式，當中包括Rael、VT Cosmetics、Mediheal、Torriden等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售2580日圓（約144港元），大家不妨在各大店舖、網上或到日本韓國旅遊時趁機入手。

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超市大搜查︱3大標準評測韓國爽膚水

《LDK》以3大標準評測各款韓國爽膚水：

  • 保濕力：在多名30至40歲膚質乾燥的受測者手臂上塗抹產品，靜待一段時間後利用專業儀器測量皮膚含水量，比較塗抹前後的含水量變化，以評估保濕力。
  • 成分：由化妝品專家檢查產品成分標籤，針對保濕成分、維他命成分、護膚成分、抗炎成分等進行評分，如發現有刺激成分則會扣分。
  • 使用感：由多名20至50歲受測者實際使用產品，針對塗抹手感、用後感、使用便利性等進行評分。

超市大搜查︱20款韓國爽膚水

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評測結果顯示，20款產品中僅得2款牌子獲得A級，分別是「Rael Daily Zen Balancing Toner」及「SAM’U PH Sensitive Toner」，售價分別為3980日圓（約221港元）和2580日圓（約144港元）。

「Rael Daily Zen Balancing Toner」在3項測試上均獲得4至4.5分，其中保濕力獲得4分高分。《LDK》指出，產品具有滋潤肌膚、增強修護皮膚的效果，其高效保濕力能為使用者的皮膚長時間保濕；化妝品專家發現，產品含有菸鹼醯胺成分，具有良好的抗皺、抗衰老及美白效果；同時含有尿囊素，有助加強保濕效果、幫助修護粗糙皮膚。

「SAM’U PH Sensitive Toner」在3項測試上均獲得3至4.5分，其中保濕力上獲得4.5分高分。《LDK》指出，產品具有非常顯著的補濕力，能夠提亮皮膚光澤度和透明感，經測試後發現產品能長時間滋潤皮膚；化妝品專家發現，產品含有3種透明質酸和神經氨酸成分，達到其高效保濕力。

同場加映：

消委會爽膚水｜12款爽膚水含致敏物+高濃度酒精　13款5星滿分名單最平$73

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