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健身遇險︱壯男舉重力竭遭壓胸呼吸困難　背心女秒提80kg槓鈴助脫困

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

壯男舉重力竭遭壓胸呼吸困難，背心女秒提80kg槓鈴助脫困。

女子力神救援！日前，内地一名壯男在健身室舉重時，突然力有不逮，遭80kg槓鈴壓住胸口，難以呼吸，在獨自掙扎20秒後向旁邊另一男子呼救，但對方還未來得及反應，健身室内另一名身穿背心熱褲的女教練聞聲飛奔而至，一秒將壓住壯男的槓鈴舉起，壯男才得以脫險。閉路電視影片曝光後，充滿反差感的女教練惹得網民大讚「小姐姐就是帥」。

最新影片：

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據内地媒體報道，上月27日，河南省商丘市一名壯男在一間健身室做80公斤臥推，期間他突然乏力，槓鈴舉不起來，被重壓胸口。根據閉路電視畫面顯示，壯男當刻未有求助，而是獨自掙扎約20秒，可惜仍無法脫困，這才向場內另一名胖漢呼救「大哥快救我！」。

背心熱褲女教練一秒舉起槓鈴神救援

怎料，壯男身旁的胖漢還沒反應得及，健身室櫃台一名身穿背心熱褲的長髮女教練瞬間聞聲飛奔而至，並一秒將80公斤重的槓鈴提起；隨後有另一男子合力幫助壯男脫險。

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網民熱議：小姐姐就是帥！

被槓鈴壓胸的壯男事後表示，他一開始呼喊求助的胖漢是健身新手，因沒有相關經驗，所以見他求救才一時呆住，並非冷眼袖手旁觀。壯男亦慶幸有女教練及另一男學員趕到幫忙，十分感謝他們出手相助。

而女教練充滿反差感的畫面在網上瘋傳。不少網民稱讚她「女子力滿滿」：

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同場加映：6大運動安全要點

本港衛生署衛生防護中心提醒市民，做運動時要注意6大安全要點，避免發生意外。

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