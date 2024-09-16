中秋節｜柚子與10種藥物相沖　醫生警告：間隔「這時間」也不行最嚴重恐致命

▲ 柚子與10種藥物相沖，醫生警告：間隔「這時間」也不行，最嚴重恐致命。

【中秋節/柚子／西柚／中秋節／鉀離子／藥物相沖／洗腎／相沖】一年一度的中秋佳節將至，除了月餅，當然少不了吃柚子應節。不過，台灣有醫生提醒，柚子雖然營養價值高，但與10種藥物相沖，且間隔2小時服用也無法完全避免，嚴重時甚至危及生命。

最新影片推介：

中秋節柚子｜切勿過量攝取柚子

台灣腎臟專科醫生陳佑丞曾在Facebook個人專頁發文表示，柚子營養價值極高，果肉含有各種營養素，包含維生素C、鉀離子、鈣、磷等。其中維生素C含量是檸檬的1.5倍，還有豐富的膳食纖維可幫助消化。

不過，根據台灣健康署的每日飲食指南建議，一個人一天宜攝取2份水果，而一份柚子大概是160至165克，相當於5瓣柚子果肉的重量，因此若將一顆完整的柚子吃下肚，有可能會造成攝取量超標。

另外，民眾也需要注意，每100克的柚子含有132.3毫克的鉀離子，換算成每份柚子（5瓣）約有215毫克鉀離子，也就是説一個人隨便吃兩份（10瓣）柚子，鉀離子就超標了，因此需要透析的患者要謹慎進食。

更多相關報道：【柚子營養】中秋食柚去油解膩6類人不宜吃過量 一文看3款人氣品種營養價值

中秋節柚子｜柚子與10種藥物相沖

陳醫生還提到，要特別注意柚子與多種藥物之間的交互作用。柚子與西柚皆屬芸香科柑桔屬的水果，成分都含有「呋喃香豆素」（Fluranocoumarin），會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素CYP3A4，導致藥物代謝下降，血中濃度上升。

另外，柚子與西柚也會抑制腸道中的「P-醣蛋白」（P-glycoprotein），使得藥物無法排除。在這種作用下，柚子會導致體內藥物濃度過高，作用時間過長，出現危及生命的副作用。

點擊睇柚子與10種藥物相沖：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

中秋節柚子｜柚子與藥物「間隔2小時服用」也不行

至於部分人認為柚子與藥物「間隔2小時服用」就安全，陳佑丞醫生則指，西柚或柚子抑制藥物代謝的作用可長達數小時，甚至兩三天，因此即使間隔2小時服藥，也無法完全避免。

他又引述研究，表示喝一杯240ml的西柚汁，影響藥物代謝長達3天（72小時）。因此，為了用藥安全，應盡量避免服用西柚與柚子，若真的想吃，建議淺嚐1至2瓣即可。

同場加映：5類人不宜食柚子

台灣重症醫生陳志金在其Facebook專頁表示，不少人會在中秋節食月餅、抽子等應節食物，但有些人不能食用柚子，尤其是有服用「抗凝血藥」的病人，直言：

輕則流鼻血、身體瘀青，重則胃腸出血，甚至腦出血，更嚴重的話還可能致命！

醫生解釋，西柚和柚子會抑制體內某種用以代謝藥物的酵素，故會減少抗凝血藥的代謝，導致體內藥物濃度上升，在體內造成傷害，「效果就像藥物過量一樣」。

醫生點名指出，以下5類人都不適宜食柚子：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：中秋應節水果功效

註冊中醫師梁尹倩（Cinci）過去曾於Facebook專頁發文，指中秋應節水果中大多屬性寒涼，例如柚子、楊桃、柿子及梨，體質偏寒、怕冷人士不宜多吃。她又列出5種應節水果性質功效：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5