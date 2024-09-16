創新科技｜政府今推出百億元新型工業加速計劃　資助策略性產業企業設立新智能生產設施

▲ （資料圖片）

創新科技署今日（16日）推出「新型工業加速計劃」（「加速計劃」），政府會以1（政府）：2（企業）的配對形式，資助從事策略性產業，即生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技的企業在香港設立新智能生產設施。

就每個申請項目而言，總項目成本最少為3億元，企業須投入不少於2億元資金，而政府的資助額上限為獲批項目總開支的3分之1或2億元，以較低者為準。每家企業在「加速計劃」下最多可有兩個獲批項目，資助總額上限為每家企業2億元。

此外，政府會為在「加速計劃」下獲批項目的企業聘用研究人才提供額外資助，以鼓勵它們在香港進行研發或擴大其研發規模，以及讓有關企業聘用設立或營運新生產設施所需的非本地人才。

「加速計劃」全年接受申請，詳情載於「創新及科技基金」網頁。如有查詢，可聯絡「加速計劃」的秘書處，電話：3655 5678；電郵：nias@itc.gov.hk。

創新科技署指，為推動下游的新型工業發展，行政長官在去年的《施政報告》提出撥款100億元推行「新型工業加速計劃」。政府希望藉此鼓勵企業利用創新科技實現智能化製造，以提升競爭力。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】