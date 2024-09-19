肚痛警號丨醫生拆解不同肚痛警號　 一位置疼痛或胰臟出問題

【肚痛／肚痛位置／腹部／腸胃炎／腹痛／胰臟癌】肚痛切勿輕視！不少人每逢肚痛或者第一時間會聯想到「腸胃炎」，惟腸胃肝臟科專科醫生林朗昕接受TOPick訪問時，便表示腹部其實分為4個不同方位，而且涉及不同器官，因此腹部不同位置的疼痛其實大有玄機。

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不同位置內藏玄機

腸胃肝臟科專科醫生林朗昕表示，右上腹的位置涉及肝膽，如果是肝膽發炎，病人通常會發燒，肚痛的頻率亦跟普通胃痛有點不同。如果有膽石，通常吃東西後會痛15至20分鐘，如果病人還有其他病徵，譬如黃疸，眼白泛黃或小便茶色，代表可能有膽管問題，要伴隨其他病徵一起作分析；而胃痛、十二指腸痛、腸胃炎則一般疼痛於中上腹，有些人會有潰瘍、胃出血或十二指腸出血等病徵，大便會呈深黑色，好像芝麻糊的狀態，代表消化道有內出血。如果痛感至到背部，可能是後面的器官譬如胰臟出問題。除此之外，他又補充胃部其實如氣球般，可以很大，所以左上腹痛亦要考慮胃部問題。

林朗昕又指，下腹痛除了有機會是盲腸炎外，尿道炎、膀胱發炎亦很常見，患者小便時會見到很濁、赤痛或血尿，這兩個情況較常發生。有些人有慢性腸炎亦會有下腹痛的情況。

看懂肚痛位置及原因

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難忘個案

林朗昕表示，曾遇見一名男患者因腹痛求醫，患者每次疼痛都伴隨著嘔吐，惟接受過詳細檢查，包括內窺鏡檢查、掃描、驗血，磁力共振，但都看不到有嚴重的情況，也發現不到任何血管病變。最後檢驗大便及再驗血，發現原來有敏感性腸胃炎，因外來食物而引起，導致他的腸道有發炎的情況，需處方一些較強的消炎藥和抗敏藥才痊癒。

肚痛5大情況要小心

林朗昕指，當痛感厲害及持續很久，便需提高警覺。他指如果發生腹痛伴隨以下5種情況，更要立即求醫:

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