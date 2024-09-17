飲食攻略｜朝早飲咖啡提神反而冇效？　醫生揭2時機飲用效果最佳【附3大飲咖啡秘訣】

▲ 有醫生分享3大飲咖啡秘訣，透露2個時機飲用效果更佳。

【咖啡／提神／喝咖啡時機／運動／耐力／咖啡因／死亡率／癌症死亡率／心血管死亡率】不少打工仔平日靠咖啡提神，但原來飲咖啡的時間亦有講究。台灣有醫生分享3大秘訣，其中提到一起床就喝咖啡反而有機會造成反效果，並指出2個時機喝咖啡效果最佳，有助提高耐力、減少疲勞。此外，醫生亦提醒每天喝咖啡不宜超過1個份量，否則隨時弄巧成拙，引起反效果。

最新影片：

台灣內分泌新陳代謝專科、肥胖症專科醫生蔡明劼日前在個人Facebook專頁發文，分享自己喝咖啡的「3個小秘訣」。他表示，不少人習慣在起床後馬上喝咖啡，但其實早晨正是體內皮質醇最高的時候，而皮質醇又稱壓力荷爾蒙，本身就有幫助人清醒、提振精神的作用。如果太早喝咖啡，其效果反而會更快流失，讓人感覺更加疲憊。

咖啡提神｜2個時機喝效果更佳

他透露，自己會選擇在上午10時甚至午餐之後才喝咖啡，因為這樣能讓他的良好狀態一直延續到下班；但由於咖啡代謝的時間大約需要8小時，因此不建議市民拖到下午或晚餐時間才喝，以免影響睡眠品質。

蔡明劼又指出，咖啡因是天然的興奮劑，有諸多研究顯示，在運動前30分鐘至1小時內飲用咖啡可提高耐力和力量、減少疲勞感，甚至有部分國家因此而將咖啡當成禁藥，規定不能在比賽中使用。而他自己則不論是平日健身訓練、參加健力比賽，抑或跑10公里以上的路跑，都會在開始前補充咖啡，以追求更好的表現。

咖啡提神｜過量可引起反效果

不過凡事不宜過量，咖啡也自然不是喝得越多越好。蔡明劼引述醫學研究，指出每天都有喝咖啡的人士，其總死亡率、癌症死亡率、心血管死亡率皆較低，其中又以每天喝2.5至4.5杯為最佳。然而研究亦指出，如果一天喝超過5杯咖啡，效益就會變差；假如喝的是5杯有糖咖啡，甚至會引起反效果，令總死亡率及癌症死亡率增高。因此他建議市民將每天的咖啡飲用量控制在2至4杯左右，對健康最為有益。

更多相關報道：飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27% 專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇

適量喝咖啡好處多

台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李醫生指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

不過李醫生亦提醒，雖然咖啡聽起來對身體百利而無一害，但只限於適量攝取。若過量攝取咖啡因，長久來說可能會造成依賴，甚至有反效果：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

故此，李醫生建議喝咖啡前要分辨清楚自己體質會否屬於高風險人士，飲用時要注意分量，避免過量攝取。他列舉4類人士要留意咖啡因的每日攝取量，包括高血壓患者、失眠人士、孕婦、或自律神經失調的族群，要更加留意喝咖啡後身體的反應。孕婦每天建議喝2杯為上限，一般人可以每天喝3杯。

同場加映：7款5星咖啡產品

消委會早前檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，每包裝售價由$15至$168不等。檢驗結果發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。為此，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品供大家參考：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5