  • 35°C
香港時間：2024917日 (二) 14:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略｜朝早飲咖啡提神反而冇效？　醫生揭2時機飲用效果最佳【附3大飲咖啡秘訣】

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

有醫生分享3大飲咖啡秘訣，透露2個時機飲用效果更佳。

【咖啡／提神／喝咖啡時機／運動／耐力／咖啡因／死亡率／癌症死亡率／心血管死亡率】不少打工仔平日靠咖啡提神，但原來飲咖啡的時間亦有講究。台灣有醫生分享3大秘訣，其中提到一起床就喝咖啡反而有機會造成反效果，並指出2個時機喝咖啡效果最佳，有助提高耐力、減少疲勞。此外，醫生亦提醒每天喝咖啡不宜超過1個份量，否則隨時弄巧成拙，引起反效果。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜4步紓緩肌肉痠痛疲勞　中醫分享1個針灸拔罐組合

台灣內分泌新陳代謝專科、肥胖症專科醫生蔡明劼日前在個人Facebook專頁發文，分享自己喝咖啡的「3個小秘訣」。他表示，不少人習慣在起床後馬上喝咖啡，但其實早晨正是體內皮質醇最高的時候，而皮質醇又稱壓力荷爾蒙，本身就有幫助人清醒、提振精神的作用。如果太早喝咖啡，其效果反而會更快流失，讓人感覺更加疲憊。

咖啡提神｜2個時機喝效果更佳

他透露，自己會選擇在上午10時甚至午餐之後才喝咖啡，因為這樣能讓他的良好狀態一直延續到下班；但由於咖啡代謝的時間大約需要8小時，因此不建議市民拖到下午或晚餐時間才喝，以免影響睡眠品質。

蔡明劼又指出，咖啡因是天然的興奮劑，有諸多研究顯示，在運動前30分鐘至1小時內飲用咖啡可提高耐力和力量、減少疲勞感，甚至有部分國家因此而將咖啡當成禁藥，規定不能在比賽中使用。而他自己則不論是平日健身訓練、參加健力比賽，抑或跑10公里以上的路跑，都會在開始前補充咖啡，以追求更好的表現。

咖啡提神｜過量可引起反效果

不過凡事不宜過量，咖啡也自然不是喝得越多越好。蔡明劼引述醫學研究，指出每天都有喝咖啡的人士，其總死亡率、癌症死亡率、心血管死亡率皆較低，其中又以每天喝2.5至4.5杯為最佳。然而研究亦指出，如果一天喝超過5杯咖啡，效益就會變差；假如喝的是5杯有糖咖啡，甚至會引起反效果，令總死亡率及癌症死亡率增高。因此他建議市民將每天的咖啡飲用量控制在2至4杯左右，對健康最為有益。

更多相關報道：飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇

適量喝咖啡好處多

台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李醫生指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

點擊圖片放大
+8
+7

不過李醫生亦提醒，雖然咖啡聽起來對身體百利而無一害，但只限於適量攝取。若過量攝取咖啡因，長久來說可能會造成依賴，甚至有反效果：

點擊圖片放大
+5
+4

故此，李醫生建議喝咖啡前要分辨清楚自己體質會否屬於高風險人士，飲用時要注意分量，避免過量攝取。他列舉4類人士要留意咖啡因的每日攝取量，包括高血壓患者、失眠人士、孕婦、或自律神經失調的族群，要更加留意喝咖啡後身體的反應。孕婦每天建議喝2杯為上限，一般人可以每天喝3杯。

同場加映：7款5星咖啡產品

消委會早前檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，每包裝售價由$15至$168不等。檢驗結果發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。為此，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品供大家參考：

點擊圖片放大
+8
+7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

咖啡宜忌｜ 1類人日飲2杯死亡率高105% 醫生列11種人不宜飲咖啡
14:16 2024/09/10
咖啡宜忌｜ 1類人日飲2杯死亡率高105% 醫生列11種人不宜飲咖啡
飲食攻略｜飲咖啡致骨質疏鬆？研究揭降髖骨折風險達13%　醫生警告1類人勿飲過量
16:24 2024/09/06
飲食攻略｜飲咖啡致骨質疏鬆？研究揭降髖骨折風險達13%　醫生警告1類人勿飲過量
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
18:51 2024/08/19
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨

你可能感興趣

咖啡宜忌｜ 1類人日飲2杯死亡率高105% 醫生列11種人不宜飲咖啡
14:16 2024/09/10
咖啡宜忌｜ 1類人日飲2杯死亡率高105% 醫生列11種人不宜飲咖啡
飲食攻略｜飲咖啡致骨質疏鬆？研究揭降髖骨折風險達13%　醫生警告1類人勿飲過量
16:24 2024/09/06
飲食攻略｜飲咖啡致骨質疏鬆？研究揭降髖骨折風險達13%　醫生警告1類人勿飲過量
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
18:51 2024/08/19
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
咖啡 網絡熱話 健康問題 早餐 消委會 運動 Facebook 台灣

最高瀏覽

中秋節禁忌｜中秋節是「極陰日」4生肖沖煞要避月　玄學家公開10大禁忌+開運法
中秋節禁忌｜中秋節是「極陰日」4生肖沖煞要避月　玄學家公開10大禁忌+開運法
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
學生自殺︱中四男生元朗墮樓亡同學揭身世悲慘　遭父母家暴放學需送外賣賺錢
急症室最長等候時間（09月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月17日 時間12:05）
脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
脂肪肝｜IT主管體重逾200磅　遵醫囑少吃2類食物激減20磅2個月逆轉脂肪肝
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休
儲蓄理財｜港男奉行3大原則月儲$3.5萬　有錢去旅行兼計劃50歲前退休