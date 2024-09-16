政府工｜20大政府最新筍工推介　呢個客服主任DSE畢業薪金達24K

▲ 20大政府最新筍工推介，呢個客服主任DSE畢業薪金達24K。

【政府工/政府職位空缺/公務員/非公務員/筍工/招聘】政府工一向被視為「鐵飯碗」，吸引不少待業和畢業生申請，近日政府又新推多份筍工，當中1823的客戶服務主任只需DSE學歷，培訓後月薪可達$2.4萬元。以下TOPick為大家整合20份政府工，搵緊工的大家要留意啦！

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【公務員職位空缺】

政府工｜1.漁農自然護理署 二級監工

月薪：25,115元至29,995元

截止申請日期：27/09/2024 23:59:00

職責：

二級監工主要負責監督由承建商及直屬員工所進行的土木工程及建築工程的建造和保養工作。（註：可能須在香港任何地區工作；不定時工作或輪班工作；執行隨時候召及候命值勤職務；以及駕駛部門車輛。）

入職條件：

(a)

(i) 持有本港理工學院／理工大學或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒發的建築工程學、土木工程學或建造工程學證書，或具同等學歷；或

(ii) 具備五年擔任建築工程、土木工程或建造工程熟練工人的經驗；或

(iii) 妥善完成認可的建築工程、土木工程或建造工程技術員學徒訓練；

(b) 具備相當於中三程度的中英文語文能力；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

【公務員申請及詳情】

政府工｜2.建築署 行政助理

月薪：48,955元

截止申請日期：20/09/2024 23:59:00

職責：

建築署行政助理主要為本署各處／分處處理有關辦公室管理、行政支援和財政資源管理的工作、為高層管理人員提供主要的行政及執行方面的支援、在資訊系統和電腦網絡的發展、提升和應用方面提供支援，以及執行該職位須處理的其他職務。

入職條件：

(1) (a) 持有本地大學學位或同等學歷；以及(b) 在取得相關資格後，在以下一個或多個範疇具有最少十年工作經驗：(i) 財政資源管理；(ii) 行政及執行方面的支援；(iii) 辦公室管理；(iv) 人力資源管理；(v) 項目／系統管理；(vi) 資訊系統或電腦網絡的行政工作；(vii) 數據搜集及分析；(viii)承建商和顧問管理；及／或 (ix) 活動管理；

(2) 具備良好的中、英文口語和書寫溝通技巧，並於香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(3) 熟悉Microsoft Word、Excel、PowerPoint及Project等電腦應用程式和中文輸入法；以及

(4) 具有在政府工作的經驗，如申請人擁有最少三年在政府政策局／部門的總部管理財政資源或提供行政及執行方面的支援的相關經驗，可獲優先考慮。

【公務員申請及詳情】

政府工｜3.1823 客戶服務主任

月薪：14,130元至24,050元（視乎學歷及所選工作時數）

截止申請日期：23/09/2024 17:00:00

職責：

客戶服務主任的職責是通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴，每天會處理來自不同背景的市民的來電及函件。此職位須輪班工作，包括星期六、星期日、公眾假期及通宵班（約每兩個月出任通宵班五日）。

入職條件：

(ai) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績[註1]，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績[註2]，或具同等學歷；(培訓期間，月薪15,780元；培訓後，月薪18,580元)；及

(bi) 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

(ci) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮；

或

(aii) 在香港中學文憑考試四科包括英國語文科考獲第2級或同等或以上成績[註1]，或具同等學歷；或在香港中學會考四科包括英國語文科考獲第2級/E級或以上成績[註2]，或具同等學歷；(培訓期間，月薪14,130元；培訓後，月薪16,600元)；及

(bii) 操流利英語，能操流利粵語更佳；及

(cii) 熟悉電腦操作，及英文文書處理速度達每分鐘20字可獲優先考慮；

或

(aiii) 在香港中學文憑考試四科包括中國語文科考獲第2級或同等或以上成績[註1]，或具同等學歷；或在香港中學會考四科包括中國語文科考獲第2級/E級或以上成績[註2]，或具同等學歷；(培訓期間，月薪14,130元；培訓後，月薪16,600元)；及

(biii) 操流利粵語，能操流利普通話更佳；及

(ciii) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮。

申請人如具備客戶服務的工作經驗，可獲優先考慮。

獲聘用者需通過培訓後的測試才會被繼續聘任。

【公務員申請及詳情】

政府工｜4.1823 營運助理

月薪：16,130元

截止申請日期：26/09/2024 17:00:00

職責：

1823 營運助理主要為1823中心日常運作提供行政支援，例如管理員工出勤記錄、協助續約、更新存貨記錄及提供招聘及聘任方面的後勤支援。此職位須外勤工作。一般工作時間為上午8時45分至下午6時21分（星期一至五），或須輪班、不定時工作，或在惡劣天氣(包括颱風及黑色暴雨)期間工作。獲聘用者須於短時間內上任及被調派至油麻地或長沙灣的1823辦公室工作。

入職條件：

(a) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績[註1]，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文

科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績[註2]，或具同等學歷；及

(b) 具備至少一年全職的行政支援工作經驗；及

(c) 熟悉電腦運用(包括：MS Word、Excel、及中、英文打字等)及中文文書處理速度達每分鐘10字；及

(d) 具備良好溝通技巧。

申請人需接受中文文書處理速度及技能測試。

【公務員申請及詳情】

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政府工｜5.渠務署 項目經理（資訊科技）

月薪：82,015元

截止申請日期：27/09/2024 23:59:00

職責：

項目經理的職責是協助資訊科技主管提供資訊科技服務，包括為渠務署規劃、開展和推行新資訊科技系統及現有資訊科技系統時，和在提供持續支援時，進行規劃、採購、計劃管理、品質保證和提供成品及諮詢服務的工作。

入職條件：

(a) 持有電腦科學／資訊科技或相關科目的學位；

(b) 在取得有關專業資格後，在資訊科技界具最少15年工作經驗；其中最少3年在具規模的機構擔任督導職位，專責領導資訊科技員工擬備和審議資訊科技計劃標書、項目管理及承辦商管理、品質保證、用戶需求研究、系統分析及設計、系統推行、用戶培訓和系統支援；

(c) 可熟練使用英語編寫資訊科技計劃／系統成品;

(d) 香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科成績達第2等級或以上，或具同等學歷[註]；

(e) 持有項目管理專業證書，例如PRINCE2或PMP；

(f) 精通於管理資訊科技計劃發展及管理／監督網上應用系統的日常運作，所管理的資訊科技計劃／系統曾採用以下技術更佳：

(i) 關係數據庫Oracle 19c或以上版本、微軟SQL Server 2012或以上版本、MariaDB 10.6或以上版本，或MySQL(或相容軟件)5.5或以上版本；

(ii) 使用Apache HTTP伺服器、Apache Tomcat、JavaScript及Java 8或以上版本的網上應用系統；

(iii) 使用微軟SharePoint 2013或以上版本的網上應用系統／入門網站；

(iv) 微軟Dynamics 365 8.2或以上版本；

(v) 網上入門網站；

(vi) 電子化工作流程及表格；

(vii) 流動資訊處理；或

(viii) 網上服務及可擴充標示語言。

(g) 具備資訊科技計劃採購、合約監察、資訊科技保安、多個項目的管理、資訊科技服務管理、業務程序重組、系統架構設計、評估科技和技術方案、管理軟件轉換、工作流程管理和／或電子資訊管理的經驗更佳；

(h) 具備在管理政府中央資訊科技服務（如政府人力資源管理服務、電子假期等）項目推行和支援工作方面的經驗更佳；以及

(i) 持有企業架構(例如TOGAF)、資訊科技服務管理(例如ITIL)和資訊科技保安(例如CISSP或CISA)的專業證書和／或相關經驗更佳。

【公務員申請及詳情】

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政府工｜6.教育局 課程主任（資優教育）（EDB/CSD/318/24）

月薪：82,330元

截止申請日期：27/09/2024 18:00:00

職責：

教育局課程主任（資優教育）的職責為參與教育局內部及／或外間與資優教育有關的委員會和專責小組的工作，並協助推行資優教育政策； 統籌及協助提供資優教育服務；設計校本資優教育課程及發展相關課程材料；以及執行被委派的其他職務。

入職條件：

(a) 持有香港所頒授主修社會科學、人文學科、地理、經濟、歷史或中國歷史的學士學位，或具備同等學歷[見註(iii)]；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績[見註(iv)]；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績[見註(vi)]；

(e) 於取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於6年在中學教學及／或發展中學課程的相關經驗[見註(v)]；

(f) 申請人若符合以下條件，可獲優先考慮：

(i) 對本地及國際資優教育和個人、社會及人文教育的發展具備深入理解；

(ii) 具備資優教育或人才發展的相關經驗；

(iii) 具備領導才能並掌握良好的溝通、人際和表達技巧；

(iv) 操流利粵語及英語；及

(v) 具備良好品格，並願意為教育界服務，作出承擔；以及

(g) 申請⼈或須於遴選面試當天參加筆試。

【公務員申請及詳情】

政府工｜7.教育局 行政經理（幼稚園教育分部）（EDB/KGE/320/24）

月薪：82,330元

截止申請日期：28/09/2024 18:00:00

職責：

對實施幼稚園政策有關幼稚園幼兒班(K1)收生提供行政的支援，包括處理註冊文件的申請、處理特殊申請個案、安排發送宣傳物品至有關部門等；提供有關行政和執行上的支援，包括一般行政、人手分配、職員聘請、人力資源及督導、財務、物料供應及採購、宣傳、數據庫開發、檔案管理及安排辦公室等事宜；處理由上級指派的其他職務。

入職條件：

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績[見註]；

(c) 在取得有關學歷後，具備不少於10年相關行政或秘書處的工作經驗；

(d) 具備香港特別行政區政府工作經驗者優先；

(e) 能有效地以中英文溝通；

(f) 處事盡責、積極主動及對工作有熱誠；以及

(g) 須品格良好。

備註：此職位男女均可申請。

【公務員申請及詳情】

政府工｜8.教育局 項目經理（全方位學習及內地交流）（EDB/QAD/312/24）

月薪：31,685元

截止申請日期：27/09/2024 18:00:00

職責：

主力負責全方位學習津貼及學生活動支援津貼(下稱津貼)的日常管理和營運工作，以及推動相關程序電子化； 協助監察和檢討學校運用津貼的概況和成效； 處理與全方位學習相關的查詢；執行其他有關的職務，如：會議記錄、協助有關印務以及其他支援工作。

入職條件：

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷。主修電腦／統計／會計並具備相關認可培訓者優先；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 精通統計，尤其熟悉運用Statistical Package for Social Sciences (SPSS), Excel及Access等電腦軟件；

(d) 具備不少於2年與教育、教育研究、為學校舉辦工作坊和研討會、處理津貼審撥／會計管理、更新網頁、網上表格設計及處理、為學校／教師提供建議(例如學校探訪)工作經驗者優先；

(e) 具備良好的中英文講寫能力。具備普通話溝通能力者優先；以及

(f) 具備良好人際溝通技巧及獨立工作能力。

備註︰此職位男女均可申請。

【公務員申請及詳情】

政府工｜9.醫務衞生局-行政經理 (專責小組)

月薪：31,685元

截止申請日期：28/09/2024 18:00:00

職責：

對實施幼稚園政策有關幼稚園幼兒班(K1)收生提供行政的支援，包括處理註冊文件的申請、處理特殊申請個案、安排發送宣傳物品至有關部門等；提供有關行政和執行上的支援，包括一般行政、人手分配、職員聘請、人力資源及督導、財務、物料供應及採購、宣傳、數據庫開發、檔案管理及安排辦公室等事宜；處理由上級指派的其他職務。

入職條件：

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績[見註]；

(c) 在取得有關學歷後，具備不少於10年相關行政或秘書處的工作經驗；

(d) 具備香港特別行政區政府工作經驗者優先；

(e) 能有效地以中英文溝通；

(f) 處事盡責、積極主動及對工作有熱誠；以及

(g) 須品格良好。

備註：此職位男女均可申請。

【公務員申請及詳情】

政府工｜10.醫務衞生局 高級行政經理（專責小組）

月薪：82,330元

截止申請日期：25/09/2024 23:59:00

職責：

為專責小組秘書處和支援小組提供行政、執行和秘書處支援，包括協助組織專責小組會議和其他相關簡報會/會議、起草/準備會議材料以及與相關各方聯絡協調；協助支援小組對海外實踐和模式進行研究、分析和總結；以及執行上級指派的其他職務。

入職條件：

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷，以修讀工商管理、傳播學、公共關係或公共行政/政府研究等學科為佳；

(b) 符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科成績達第3等級或以上，或具同等成績(註)；以及

(c) 在取得上述學歷後，具備至少10年全職工作經驗，當中最少3年於政府部門負責日常行政和管理工作、秘書處支援、活動管理或項目管理的工作。

申請人具以下相關工作經驗佔優：

(a) 香港醫學教育制度認知與工作經驗；以及

(b) 在醫務衞生局（或其重組前的名稱）的工作經驗。

【公務員申請及詳情】

政府工｜11.郵政署 會計主管

月薪：18,916元

截止申請日期：24/09/2024 18:00:00

職責：

郵政署會計主管的職責主要負責日常會計及存檔工作；協助整理應收帳款帳齡表及追討欠款；指導下屬及審閱下屬準備的發票、會計分錄、付款憑證、郵件賠償個案及其月報表和季報表；管理團隊及準備審計報表；執行其他由上司委派之工作。

入職條件：

(1)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，累積不少於三年的全職會計工作經驗；

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級（註3）或以上成績，或具同等學歷。

(4) 熟悉電腦操作及應用軟件，包括Word及Excel等；及

(5) 獨立、富責任感、勤奮好學而有耐性，能於壓力下工作，具良好溝通技巧及團隊精神。

【公務員申請及詳情】

政府工｜12.懲教署 工藝導師（皮革工藝）

月薪：40,495元至68,720元

截止申請日期：19/09/2024 23:59:00

職責：

工藝導師（皮革工藝）主要負責督導轄下職員執行職務；訓練、指導與監管懲教設施內的在囚人士從事皮革品或皮鞋生產; 監管工序，包括皮革品或鞋面縫紉、鞋品成型、製格、製成品整理及包裝、生產計劃及排程、品質保證、物料預算、生產機器設備操作及保養；擬備職業訓練教材及教授有關課程以及執行其他指派職務。（註：獲聘人士須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值，或在偏遠地區工作及在部門宿舍居住。 ）

入職條件：

(a)完成有關皮革工藝或製鞋行業的學徒訓練或院校訓練課程，並能出示證明，顯示在皮革製品或製鞋生產方面的相關工作經驗。有關的訓練和工作經驗合共不得少於十年；

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過皮革工藝技能測驗]；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

【公務員申請及詳情】

政府工｜13.衞生署 二級工人

月薪：15,175元至17,880元

截止申請日期：19/09/2024 23:59:00

職責：

二級工人的主要職責包括執行一般清潔職務及處置廢物（包括醫療廢物）；執行體力勞動職務，例如搬運家具／器材、起卸重物、搬移及扶抱病人；提供收發服務，包括於辦公室內外收取及送遞病理樣本、X光片、文件、郵件及其他物品；按照安全程序執行診所、化驗所及公眾殮房的其他勞動／非技術性職務，例如清理及處置嘔吐物、粘有血塊的外科敷料、髒被服、用過的利器、儲用培養物及受污染物質等。

入職條件：

(a) 能以粵語／中文及簡單英語溝通；能閱讀簡單中、英文；能書寫簡單中或英文；

(b) 以具備在醫院、診所或醫療機構的相關工作經驗為佳；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

（備註：申請人須通過技能測試。）

【公務員申請及詳情】

政府工｜14.律政司 政府律師

月薪：77,855元至119,650元

截止申請日期：27/09/2024 18:00:00

職責：

將調往律政司，負責刑事訟辯、民事訴訟、提供法律意見（刑事、民事、國家安全及國際公法）、草擬雙語法例、商業法、司法互助及法律政策等工作。基於職務需要或職業前途發展理由，政府律師會調派往律政司司長辦公室、民事法律科、刑事檢控科、憲制及政策事務科、國際法律科、法律草擬科或維護國家安全檢控科等任何辦公室／科別工作。

入職條件：

(a) (i) 在香港取得律師資格（註：在2025年9月30日或之前在香港完成實習律師訓練的人士亦可申請，但他們須在香港取得律師資格，方會獲聘）；或

(ii) 在香港取得大律師資格和全面執業權後，具備一年專業經驗（註：在香港有全面執業權，但在取得全面執業權後並無一年專業經驗的大律師亦可申請。如獲取錄，入職薪酬會定於某個適當的薪點，較政府律師薪級的起薪點為低。在2025年9月30日或之前在香港完成實習大律師實習期的人士亦可申請，但他們須完成實習大律師的訓練，表現令人滿意並在香港取得大律師資格，方會獲聘）；

(b) 在綜合招聘考試的英文運用，以及在中文運用試卷取得一級成績。未有取得所需綜合招聘考試成績但符合其他入職條件的人士，亦可提出申請。他們必須在2025年8月31日或之前在英文運用試卷取得二級成績和在中文運用試卷取得一級成績，方會獲聘。在綜合招聘考試中文運用試卷未能取得一級成績的申請人，亦可能獲聘。不過，視乎律政司的工作需要而定，只有少數中文能力未達所需要求的申請人可能獲聘 ；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

【公務員申請及詳情】

政府工｜15.香港警務處 助理講師（輪機工程）

月薪：42,640元至81,510元

截止申請日期：20/09/2024 23:59:00

職責：

助理講師（輪機工程）的主要職責是為水警輪機人員提供有關操作、控制、管理，以及維修水警輪機械及電機系統的訓練；以及處理與水警培訓需求有關的船艇及設備技術管理事宜。

（註：或須不定時並到不同地點工作，包括水警訓練學校、水警基地及警察船艇。）

入職條件：

(a) 持有香港任何一所理工學院／理工大學、工業學院或香港專業教育學院頒發的機械或輪機工程文憑或高級證書，或具備同等學歷，並於取得有關學歷後，在機械或輪機工程方面具有五年實際及／或教學經驗；

(b) (i) 持有二級(輪機師)(內燃機船)合格證書；或

(ii) 持有一級(輪機師)(內河航行)合格證書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級[請參閱註(1)]或以上成績，或具同等成績；並操流利粵語及英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

【公務員申請及詳情】

政府工｜16.社會福利署 社會工作助理

月薪：25,115元至49,230元

截止申請日期：19/09/2024 23:59:00

職責：

社會工作助理的主要職責是提供個案工作服務；規劃、籌備和推行各項小組活動和計劃；

為屯門兒童及青少年院的受照顧者提供督導、指導及輔導服務；) 評估長者的長期護理需要； 協助推行社會福利計劃；以及處理部門熱線服務的市民來電。

（註： 社會工作助理須擔任户外工作及執行緊急職務；以及或須不定時工作、輪班當值、隨時候召或上班候命工作。）

入職條件：

(a) 已根據《社會工作者註冊條例》(第505章)註冊為註冊社會工作者（第1類）； 以及

(b) (i) 持有由香港其中一間理工學院／理工大學頒發的社會工作文憑，或具備同等學歷；或

(ii) 持有由香港社會工作訓練學院校務委員會頒發的社會工作證書；或

(iii) 持有由一所註冊專上學院於註冊日期後發出的社會工作文憑，或具備同等學歷；以及

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，並且能操流利粵語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

【公務員申請及詳情】

政府工｜17.政府統計處 訪問員

月薪：20,770元

截止申請日期：03/10/2024 18:00:00

職責：

訪問員主要負責從統計調查的受訪者搜集統計資料；解答有關統計調查的查詢，並協助受訪者提供資料作統計調查之用；以及執行其他與外勤工作有關的職務。

（註：職位持有人可能須不定時工作及／或執行大量訪問職務，包括電話訪問及親身拜訪受訪者進行面談訪問。）

入職條件：

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等（註1）或以上成績（註2），或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級（註3）╱E 級或以上成績（註2），或具同等學歷；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級（註3）或以上成績，或具同等成績；及

(c) 能閱讀及書寫中文及英文；以及

(d) 操流利粵語、普通話及英語。

【公務員申請及詳情】

政府工｜18.特首政策組 助理研究員

月薪：35,080元至47,010元

截止申請日期：20/09/2024 18:00:00

職責：

特首政策組助理研究員的主要職責是協助進行公共政策研究及分析，包括文獻綜述、收集數據以及協調相關活動(包括與研究組織聯絡)；協助撰寫報告；為研究提供技術以及後勤支援；以及為不同委員會和專責工作小組提供秘書處支援服務。

入職條件：

(a) 持有本港大學甲等或乙等榮譽學士或以上學位，或具同等學歷；

(b) 具有良好中英文書寫及會話能力，尤以在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科考獲第2等級或以上的成績，或同等學歷為佳；

(c) 具有良好人際交往技巧及演講能力；

(d) 對社會經濟研究有強烈興趣及／或相關經驗；

(e) 對公共事務及政策有強烈興趣；以及

(f) 熟悉電腦軟件運用及普通話水平良好者佔優。

（備註：申請人可能會被邀請參加筆試。)

【公務員申請及詳情】

政府工｜19.民政及青年事務局 高級行政經理（青年事務）

月薪：82,330元

截止申請日期：25/09/2024 18:00:00

職責：

民政及青年事務局高級行政經理（青年事務）的主要職責為以青年為本的流動應用程式籌劃、推行和監察其持續開發及優化工作；與不同持份者緊密合作，把其用戶業務要求轉化為切實可行的系統開發建議／解決方案；與外部承辦商緊密合作並監察其表現，以及監督內部團隊的流動應用程式功能開發和設計工作，使之與政府目標一致；執行上級指派的其他職務，包括監督下屬工作和在正常辦公時間以外工作。

入職條件：

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科均考獲第3級或以上成績，或具備同等成績[註(1)]；

(c) 在取得上述學歷後，具備至少8年全職工作經驗，當中至少有4年在數碼項目開發及／或管理方面擔任管理層職位（於大型機構或跨國企業的工作經驗更佳）；

(d) 具備管理策略性會員計劃或數碼市場推廣的相關經驗佔優；

(e) 具備管理流動應用程式的專業知識，並精通項目管理方法；

(f) 善於解決問題，了解青年思維方式，並能掌握本港18至35歲青年的潮流和溝通模式及渠道；

(g) 在急速的工作節奏下仍能獨立工作；

(h) 能同時兼顧不同任務和在工作上無懼壓力；以及

(i) 協調能力與人際溝通技巧超卓，中英語文講寫能力俱佳；懂普通話者佔優。

【公務員申請及詳情】

政府工｜20.差餉物業估價署資訊科技主任 - 應用系統

月薪：52,380元

截止申請日期：20/09/2024 23:59:00

職責：

資訊科技主任(應用系統)主要負責系統發展周期有關的工作、質素保證、產品研究、指導程式編製主任進行項目開發及系統保養、向用戶在生產及開發環境上提供技術支援以及支援終端用戶電腦應用。

入職條件：

(a) 申請人必須持有:

(i) 香港任何一所大學頒授的電腦科學、資訊科技或相關學科的學士學位，或具同等學歷，並在取得有關學歷後具備至少四年與資訊科技有關的全職工作經驗。或 (ii) 資訊科技、電腦或相關學科的高級文憑，或具同等學歷，並在取得有關學歷後具備至少六年與資訊科技有關的全職工作經驗。

(b) 申請人必須具備至少三年與以下一項或多於一項有關的應用發展的實際全職工作經驗，包括系統分析和設計、程式編製和推行、系統護理和保養:

(i) Oracle數據庫管理系統(版本12c或以上)

(ii) Java

(iii) SQL

(c) 申請人必須具備至少兩年與以下一項或多於一項有關的實際全職工作經驗:

(i) Oracle 開發工具包括PL/SQL、Oracle Forms版本12c、Oracle Reports版本12c及Pro*C

(ii) Java EE應用程式伺服器如 JBoss、WildFly、WebSphere、Oracle WebLogic、Tomcat

(d) 申請人如具備使用以下技術／產品的經驗，將獲優先考慮:

(i) Java EE及應用程式架構如Struts及Spring、JSP、JavaScript、PHP、HTML 5、CSS、微軟.NET架構、C#、Visual Basic、XML

(ii) UNIX中型電腦平台(IBM AIX版本7或以上為佳)、微軟視窗伺服器2016或以上版本

(iii) 適應性網頁設計、流動應用程式開發、Lotus Notes、文件管理系統、地理資訊系統、SAS

【公務員申請及詳情】

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僱員再培訓局（ERB）推出「創科．愛增值」計劃，提供超過50項創新科技相關的培訓課程，課程最大賣點是不限學歷及學費全免，部分課程，附合條件最多每個月還可以拎到$8,000津貼！當中有教授近年大熱的AI課程及網上商業等課程，都非常實用！附上申請懶人包，記得2024年9月30日截止報名喇！

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