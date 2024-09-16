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港女野人奇異記丨胡美貽何泳芍連環炒單車　廖慧儀見好友險毀容內疚落淚

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《港女野人奇異記》由何泳芍、胡美貽、陳若思、廖慧儀主持。

由陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）在今晚（9月16日）播出TVB真人騷《港女野人奇異記》內，將欣賞新西蘭保育區的海狗和企鵝，當中最重要的任務是追尋瀕危物種黃眼企鵝，由於數量稀少，碰到牠們的機會是可遇不可求。

要尋找黃眼企鵝除了要靠運氣，還要有堅強的體魄及盤骨，因為她們要乘坐八驅車，進入企鵝生活的荒蕪地方，經過的路段異常崎嶇難行，要有扽到嘔的準備，Jessica形容似是坐了一轉長程過山車。

港女野人奇異記丨港女征服《魔戒》末日火山行到斷棍　何泳芍：有一齊去堅持嘅感覺

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睇小藍企鵝BB

最終一行人抵達目的地，眼前是一對10周大的小藍企鵝BB，已令各人驚為天人。

接住4人分工Honey與Jessica到動物醫院學習照顧及製作企鵝食物，Nicole跟Amber負責學造捕獸器，用意是捕捉黃眼企鵝天敵-老鼠。因為老鼠視企鵝的蛋為人間美味，直接令企鵝的數量大幅減小。

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Nicole及Honey炒車

明晚（9月17日）《港女野人奇異記》行程為單車之旅，她們來到一座被水壩淹沒的小鎮，舊鎮位置變成一座湖，沿湖起了一條延綿的單車徑，每年吸引世界各地不少遊客，作chill住踩單車之旅。4人會以E-bike（電動單車）完成33公里的路程，需時約4至5小時。

所經的路段包括泥路、碎石路及上下坡段。最大挑戰是一段落斜5連髮夾彎，原來5連彎並不是日本秋名山獨有產物。

單車徑風景優美，但道路頗窄且多急彎。

今次Nicole及Honey就在髮夾彎先後出事，當經過第二個彎時，身處第二位的Nicole跣胎滑倒，在慘叫聲中倒下。檢查發現她左邊身有大面積擦損，硬淨如她亦痛到泣不成聲。幸有頭盔保護避免面部受傷，工作人員亦安慰她說沒有毀容︰「好在個靚樣無事」。

但禍不單行，她之後再遇上爆胎。接住Honey又在另一髮夾彎炒車，同樣左邊身擦損。Jessica最終忍不住喊了出來，她自責身為隊中單車高手，卻未能保護隊友。

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