香港小姐2024丨倪樂琳跟師姐同擁胸口胎記　Ellyn大方展示胎記：呢個係自己嘅特色

▲ 倪樂琳穿泳衣時晒出胸口胎記！

《2024香港小姐競選決賽》昨晚（9月16日）圓滿結束，大熱倪樂琳最終摘下冠軍，於泳衣環節中倪樂琳（Ellyn）大方展示胸前胎記，沒有像之前般以化妝遮掩，步出舞台時更信心滿滿。

邵珮詩同樣胸前有胎記

之前穿泳裝亮相記者會時，倪樂琳曾稱胎記並非「唔靚嘅嘢」，更是自己的特色，故只以少許粉底遮掩一下，倪樂琳不諱言年少時曾介意，更想過用激光脫去胎記，觀看倪樂琳的IG，發現平時穿泳衣時也展示大片胎記。

同樣為冠軍級人馬的邵珮詩於2014年參選，她跟師妹倪樂琳一樣胸口擁有胎記，當年穿泳衣時也大方展示鏡頭前。

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倪樂琳視阿佘為目標

以玄學角度來說，胸口胎記若靠近心臟以及左胸範圍，為人個性溫順易相處，人緣及桃花運超好，可說人見人愛。

現年23歲倪樂琳畢業於城市大學，有「翻版李嘉欣」之稱的她熱愛唱歌和跳舞，曾跟TVB小花區明妙等人自組女團MORII GIRLS拍片跳唱，更一起推出水著寫真，另外，倪樂琳自小已學習彈琴、溜冰、芭蕾舞等，甚有表演慾。

倪樂琳曾稱視佘詩曼以及高海寧為奮鬥目標，她說：「佢哋唔單止TVB、香港發展得好，仲靠住自己嘅實力去到內地，令到內地觀眾都好鍾意佢哋，真係覺得好勁。如果自己真係入到行，我都想靠住自己嘅努力，喺TVB發展之餘，有一日仲可以變成實力派演員進軍內地。」

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