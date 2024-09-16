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中秋好去處｜10大中秋活動免費入場　灣仔海濱首辦無人機表演、藍屋花燈海打卡位

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發布時間： 14 分鐘前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

多區舉辦中秋活動。（陳靜儀攝）

明天（17日）是中秋節，多區舉辦活動，與市民共度中秋佳節，TOPick整合10大好去處，即睇活動詳情。

1. 灣仔海濱

旅發局首度於灣仔海濱呈獻中秋主題無人機表演。維港上空將出現中秋節相關圖案，包括祥瑞玉兔飛躍於「月餅階梯」熱情打招呼、玉兔送上應節月餅， 誠邀觀眾一同賞月等，表演全場10分鐘。

旅發局表示，最佳的觀賞位置是灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」和「水上運動及康樂主題區」；灣仔海濱部分場地受角度影響，未能清晰觀賞表演，對岸九龍半島未能欣賞表演。

中秋主題無人機表演
日期：：9月17日
時間：晚上8時
地點：灣仔海濱
費用：免費

2.  維多利亞公園

維園舉行綵燈會，除了展示不同主題的花燈外，還有傳統花燈紮作展示、粵港澳傳統手工藝示範等，另外今年更加入了「學生綵燈設計展」，設計以「國慶」為主題的花燈，讓大家感受濃郁的節日氣氛。

維多利亞公園綵燈會
日期：9月12-18日
時間：晚上6時半至11時（9月17日延長亮燈至凌晨12時）
地點：維多利亞公園一號至六號足球場
費用：免費

3. 大坑

旅發局擴大大坑舞火龍盛會表演範圍，由浣紗街伸延至銅鑼灣道， 並增加定點表演區，讓更多現場觀眾親身感受火龍澎湃魅力，另增設維園直播專區。市民於摩頓臺臨時公園附近，可與直徑4米的巨型明月發光裝置合照，珍藏「人月兩團圓」的動人畫面。

大坑舞火龍
日期：9月16至18日
時間：晚上7時半至10時半
地點：銅鑼灣大坑浣沙街至銅鑼灣道
費用：免費

4. 灣仔利東街

利東街以傳承為本舉行「喜魚 ‧ 迎月」綵燈會，除了逾800個喜慶的傳統中式燈籠外，更邀請了中國花燈大師精心打造了金魚造型燈籠，於漫天燈海中舞動更添喜慶氣氛。

利東街與中秋正日將舉辦「LED 火龍舞鼓賀中秋」盛會，18米長、炫彩繽紛的LED火龍，將遊走於利東街的林蔭大道上，為市民及旅客送上祝福。當晚舞龍路線由利東街中庭展開，延至皇后大道東入口，再前往莊士頓道入口，最後返回利東街中庭，街道兩端入口均有定點表演，歷時約一小時。

「喜魚‧迎月」綵燈會
日期：9月15日至10月15日
時間：下午5時亮燈
地點：灣仔利東街
費用：免費

「LED 火龍舞鼓賀中秋」
日期：9月17日
時間：晚上8時半
地點：灣仔利東街
費用：免費

5. 香港仔

香港仔舉行的「中秋火龍盛會」是港島南區的重點盛事活動，火龍於鑼鼓隊聲中沿着香港仔大街小巷巡遊表演，從香港仔廣場出發，由南寧街再沿香港仔大道南行並穿插在香港仔區內。

中秋火龍盛會
日期：9月17日
時間：晚上8時
地點：香港仔中心及華富邨
費用：免費

6. 尖沙嘴文化中心

康文署亦尖沙嘴鐘樓旁，香港文化中心露天廣場水池展出綵燈《月上龍宮》，同時為甲辰年中秋綵燈會揭開序幕。《月上龍宮》由本地多媒體藝術家蘇暐朝創作，以龍為主體設計概念，結合多媒體藝術與四川省自貢市的傳統花燈紮作工藝，展示中國人熱愛中秋傳統，並擁有遠大理想和抱負，追逐天上的明月，實現載人登月的願景。

《月上龍宮》
日期：9月10日至10月6日
時間：6時30分至晚上11時（9月17日延長至凌晨12時）
地點：香港文化中心露天廣場
費用：免費

7. 灣仔藍屋

灣仔藍屋舉行花燈節，以「藍夜．秋物語」作為主題，在中秋期間會在藍屋建築群外掛上「手繪花燈製作日」的作品及其他花燈，還會舉辦多個中秋工作坊，包括月免摺紙、 手作湯圓、手作餃除等。

藍屋花燈節
日期：9月7日起
亮燈時間：晚上10時至6時
地點：灣仔石水渠街72A號街4號地舖地舖及慶雲
費用：免費

8. 青衣公園

青衣公園舉辦甲辰年中秋綵燈會，主題為「詩情畫意伴明月」，將多組璀璨奪目的綵燈及佛山走馬燈，呈現如詩似畫般的景緻，展現中華文化與中秋節日特色，現場更設有自助猜燈謎及每晚不同的小組演出。

甲辰年中秋綵燈會
日期：9月12至18日
亮燈時間：晚上6時半至11時（9月17日延長至凌晨12時）
地點：青衣公園
費用：免費

9. 美孚饒宗頤文化館

饒宗頤文化館舉辦《第二屆美孚饒館花燈節》，同場還有《LIFE MART 大型中秋嘉年華市集暨饒宗頤文化館開放日》，讓市民感受濃濃的節日氣氛。

美孚饒館花燈節
日期：9月14-18日
時間：9月16-17日 下午4時至晚上10時
        9月18日：下午1時至晚上8時
地點：饒宗頤文化館
費用：免費

10. 黃大仙嗇色園 

嗇色園舉辦為期三星期的「賀國慶75周年 嗇色園非遺薈萃綵燈節」涵蓋中秋節、赤松黃大仙師寶誕及國慶日。期間將舉辦大型綵燈會，多項非物質文化遺產藝術表演及展覽活動、專題講座及工作坊等。來自中國內地和香港的23個非物質文化遺產代表團體將在周末和公眾假期帶來超過60場演出。同場更設有多個遊戲及小食攤位，增添節日慶祝氣氛，與眾同樂。

「賀國慶75周年 嗇色園非遺薈萃綵燈節」
日期：9月15日至10月6日
時間：早上7時30分至晚上9時（9月17日延長開放至晚上11時、9月18日則延長開放至晚上10時）
地點：嗇色園黃大仙祠、廟宇廣場、黃大仙廣場
費用：免費

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