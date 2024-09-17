致癌風險｜手機輻射可致癌？　醫生揭臨睡前1習慣恐增腦癌風險【附2招防電磁波】

▲ 手機輻射可致癌？醫生揭臨睡前1習慣，恐增患腦癌風險。

【手機／致癌物／電磁波／腦癌／床頭充電】不少人有將手機過夜充電的習慣，這個習慣不但損害電池壽命，長久下去亦恐怕損害人體健康。世界衛生組織（WHO）早在2011年將手機列入第二級致癌物之一，主要是因為人體長期接觸電磁波會有致癌風險。台灣有醫生指出，有一個高風險習慣需要格外留意。

最新影片：

致癌風險｜手機被列為2B致癌物

台灣中醫師吳宏乾、精神科醫生杜俊賢，以及臨床毒物科護理師譚敦慈，在當地健康節目《健康零距離》分析關於手機致癌的迷思。中醫師吳宏乾指出，手機早在2011年被世界衛生組織歸類為「2B級的致癌物」，其定義為或許對人體致癌。

致癌風險｜長時間使用手機恐增致癌風險

儘管手機本身的電磁波有致癌風險，但吳宏乾解釋，其致癌風險會隨著手機與人體的距離和使用時間增加或減少。據世衛指出，每天將手機放近耳朵旁邊30分鐘，恐防增加腦癌風險。他建議，使用手機時，最好距離身體較遠的位置使用；聽電話時最好使用擴音或免提，減少直接將手機放近耳朵或頭部。

很多人習慣睡眠時將電話放在床頭充電，其實這個習慣很有可能會增加人體吸收電磁波的機率。故此，他建議2招阻隔手機電磁波，以及綜合3招日常預防：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

精神科醫生杜俊賢指出，長時間使用手機如同「溫水煮蛙」，當中可能帶來的致癌風險，是由於電磁波對人體的傷害。要杜絕生活中所有的電磁波是幾乎無可能，除了手機外，光線也有電磁波。杜俊賢分享自己盡量減低人體吸收電磁波的機會，如他會佩戴防藍光眼鏡、甚至購買一些阻隔電磁波的電話配件。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5