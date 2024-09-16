王錦輝小學面試｜王錦輝中小學9.21首輪小一面試　副校提醒：勿做這一點否則難被取錄

▲ 沙田一條龍直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學將於9月21日進行首輪小一面試，副校長兼小學部總監李家榮接受TOPick訪問時提醒家長切勿做這一點，否則難被取錄。

【小一面試/王錦輝中小學/直資學校/面試貼士】沙田一條龍直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱王錦輝中小學），每年申請小一入學競爭非常激烈，2025/26學年小一入學面試，將於9月21日一連兩個周六舉行。該校高級副校長兼小學部總監李家榮提醒，家長應鼓勵子女積極投入面試，若學生怕羞或性格慢熱，拒絕跟老師聊天或參與活動，校方會較難取錄。

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王錦輝中小學採用12年一貫教育的特性和彈性，將學生的「學習之旅」分成3個階段，分別是一至四年級的Junior School，五至八年級的Middle School，以及九至十二年級的High School。本學年本地課程及國際課程學費，分別為44,800元及50,320元，分10期繳交。

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王錦輝每年大約有4,000至5,000人報讀小一，小一設5班，全級150人，即約33人爭一學位。明年九月入學的首輪面試將於本周六（21日）及下周六（28日），分兩批展開，面試會以個人形式進行，校方將從學生的社交、溝通及自理能力、語文程度，有否具有好奇心及積極學習態度等方面評分。

表現優良的學生，將被邀出席10月的次輪面試，屆時校方會深入了解親子關係、家庭支援、家長對學校的理念，11月下旬公布面試結果。

▲ 王錦輝中小學2025/26學年小一入學面試，將於9月21日一連兩個周六舉行。（陳慧安攝）

首輪面試玩遊戲做小任務

李家榮透露，學生在首輪面試會參與小組遊戲和完成小任務，老師會從旁觀察學生之間的互動、相處技巧、解難能力等，「家長可以在面試前，帶小朋友到校園附近參觀，讓他們知道要到學校玩遊戲，跟老師聊天等，給予他們安全感」。

他提醒，現今不少學生被家長過分照顧，而忽略自理能力，因此校方亦會考慮他們的自理能力，例如懂不懂得穿衣服、整理衣物、收拾書包、看完的書要放好原位等，「部分學生可能慢熱，不太願意與人分享，拒絕跟老師聊天或參與活動，校方就較難取錄這類學生」。

至於10月舉行的次輪面試，合資格家庭會與老師面談。李家榮表示，家庭可以選擇以廣東話、普通話或英語作答，沒有一種語言有特別優勢，主要是了解家長和校方理念是否一致、希望小朋友在甚麼環境中成長、對小朋友的栽培有甚麼想法等。

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（文章內容獲「芯之教室」授權轉載）

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