兒童健康丨小孩偏食港媽苦無對策 拆解常見5大偏食成因及改善方法
兒童健康
撰文： 王明芳
發布時間： 25 分鐘前
最後更新： 24 分鐘前
【兒童健康／新手爸媽／偏食】為人父母，自然希望子女均衡膳食，繼而快高長大。不過，有港媽就曾在網上發帖指家中「小朋友勁偏食」，而且多數「白飯撈汁」或「食蒸肉餅」，在苦無對策下，希望求助網民出招解決。下文將會整合小孩常見「偏食」原因及解決方法。
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小孩常見「偏食」原因
據衛生署資料，許多時候，因為小孩年紀尚幼，因此對陌生的食物會較為抗拒及敏感，建議家長們多次讓小孩重複接觸新食物。
- 幼兒在這發展階段要表現獨立、希望自己能夠作主，這是正常的心理和行為表現；
- 這個年齡的孩子較難接受陌生的食物和抗拒吃蔬菜，他們須多次重複接觸新食物，才會願意嘗試；
- 有些孩子對食物的質感（例如粗幼、軟硬度）或味道較敏感，並會抗拒某些質感或氣味強烈的食物；
- 孩子接觸到的食物種類太少；
- 喝奶過量、零食過多，以致沒有胃口嘗試其他食物。
小孩「偏食」解決方法
- 每一正餐都提供多種食物，安排有多過一個菜式選擇，包括一些孩子喜歡或不抗拒的食物，和一些新食物，這樣便能讓他吃飽，同時又能接觸新食物。
- 與孩子一起到市場選購食物，讓他在合適的食物範圍內自由選擇。例如：「這裏的菜心、西蘭花和南瓜很新鮮，你想選哪樣做晚餐？」
- 讓孩子參與準備食物的過程，如洗蕃茄和擺放餐具。
- 顏色鮮艶的菜式和形狀小巧的食物均能引起孩子對食物的興趣。
- 預備健康的調味醬汁來沾蘸食物，如乳酪，自製的蕃茄醬、果蓉。這樣會使食物變得有趣，更可鼓勵孩子多吃蔬菜。
- 改變煮食的方法使食物弄成容易接受的質感，例如：孩子不吃烚蛋，可嘗試蒸水蛋或煎蛋；如不喜歡烚軟的菜，可嘗試剪碎的炒菜。
- 縱然孩子抗拒新食物，家長仍要耐心地經常讓他接觸，可能需要重複多達10-15次，他才會慢慢接受。
- 把這些食物放在他面前，和他一起吃，並鼓勵他摸、嗅、舔或品嚐，但不要強迫，例如：你嚐過後，跟他說：「這些菜心好味道，你也試試看！」
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