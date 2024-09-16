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男神崩壞︱42歲余文樂斷崖式衰老後極速回春　IG蒲頭顔值再崩壞網民憂：中過風？

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

42歲余文樂斷崖式衰老後極速回春，IG蒲頭顔值再崩壞網民憂：中過風？

余文樂顔值再崩壞！現年42歲、被喻為「千禧男神」的余文樂年輕時顔值匹敵陳冠希，憑靚仔樣及潮爆穿搭，就算年紀漸長仍吸納大批粉絲。不過，余文樂近年多次被指斷崖式衰老，但很快又回春；日前，他在Instagram上載的限時動態照片又被指顔值再度崩壞，更因面部一特徵引起網民關注他是否健康出現問題。

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Healthy Life
Healthy Life｜4步紓緩肌肉痠痛疲勞　中醫分享1個針灸拔罐組合

日前，有網民在内地社交平台小紅書上發佈一張余文樂的Instagram限時動態照片截圖，配文「我的天啊！這是余文樂嗎？」，照片中的余文樂在車上自拍，可見他一臉倦容，明顯「大細眼」，極顯老憔悴。而這張照片震驚了不少網民：「怎麽老成這樣」、「他才40出頭，怎麽回事？」、「衰老得真快」。

另外，有人針對余文樂大細眼的問題：「為什麽會大小眼？兩個都雙眼皮呀」，對此，有粉絲回覆解釋，余文樂曾因拍戲受傷，導致另外兩邊眼睛不一樣大小；但亦有網民指出，其實余文樂自出道已經大細眼。

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網民日本野生捕獲余文樂 合照面部3徵狀引網民憂健康出事

其實，余文樂曾到日本遊玩期間，在原宿被內地一名女網民邀請合照。對方將照片放上網，大讚余文樂「超nice」，願意展露笑容與她合照。但當時網民的重點卻放在余文樂的外貌上，指他不但左右臉不對稱，單邊面由眼至蘋果肌和嘴都下塌；而右眼更明顯撐不大並下垂，大細眼非常嚴重，以至於網民一度擔心他是受到情緒困擾導致極速衰老，甚至可能曾經中風：

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網民直言，余文樂顔值巔峰不再，有人更戲稱他為「老頭樂」：「你更好看，他是老頭子」、「你對帥有甚麼誤解嗎」、「大小眼更明顯了」、「這不是我認識的余文樂」、「街上見到都認不到」。

據悉，當時余文樂正值生意失敗時期。他於2014年創立的潮牌MADNESS，2016年在北京開設旗鑑店後因捲入抄襲及政治的爭議風波，演藝事業及個人形象大受打擊，跌落神壇；MADNESS最後於2023年2月官宣北京旗鑑店結業。而品牌在進行「感謝優惠」大清貨期間，被內地網民狠批折扣太少，直斥「臨走還要坑一筆」，還將余文樂與死敵陳冠希的潮牌CLOT作比較：「隔壁冠希倒閉時候都是2折」、「不如別做生意了」。

自揭患驚恐症3年

余文樂在2021年6月1日，於IG自爆3年前患上驚恐症：

我三年前突然在飛機上很害怕，呼吸不了，我感覺快要死，所以我衝去了找空姐說，我不行，我要回去，我不要飛了。

尚幸當時機上有一位醫生在場，檢查後給他吃了鎮定劑，他才平安渡過旅程。余文樂續稱，經過一年藥物治療，本以為已根治驚恐症，可是又再復發，十分不安地表示：「我怕我以為（後）都好不起來，但我相信只要我保持正面態度和心情，我還是可以克服它的！」

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據瞭解，余文樂有次在活動中病發，稱當時很害怕、手震、呼吸不了，吃藥也來不及，「因藥物要15至20分鐘才開始有用」；更近6年拒出席公開活動。不過，余文樂在2023年8月26日出席台灣某時尚活動時，對此坦言：

剛好前段時間比較嚴重，我會突然很害怕，無法控制自己的病情，發作的時候會很想要離開，但現在好多了，已經算是滿穩定的狀態。

余文樂同時特別澄清：「我從來沒說要退出（演藝圈）」。

相關文章：

【驚恐症】發哥曾患驚恐症一周三度入院　心理專家教「478」呼吸法紓緩氣喘窒息

婚後幸福肥撞樣谷德昭 地獄式減肥後回復靚仔外型

在香港土生土長的余文樂，中學時被發掘拍廣告兼職模特兒，並於2000年全職入行。因高大及型格外表，入行不久即歌影雙線發展，先後拍攝《無間道》、《頭文字D》、《志明與春嬌》等代表作。2017年，余文樂與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，並誕下子女，及後定居台灣。

不過，組織幸福家庭後的余文樂，一度「幸福肥」，更被指撞樣谷德昭。惟余文樂之後經過一輪地獄式減肥後，重新回復靚仔外型。當時他就曾在社交網站上分享，自己所用的是16/8斷食減肥法，一天只在8個小時內進食，其他16個小時都不吃東西。

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而期間還有網民嘲笑他「鬍子白」呈老態；余文樂對此大方回應：「我鬍子是白的，但很喜歡，我頭髮也很白，因為那是媽媽的遺傳，她20幾歲就頭髮全白。」

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