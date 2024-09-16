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小兒濕疹｜濕疹反覆發作必學6招舒緩　醫生教搽潤膚乳後多做1步保濕止痕

兒童健康

發布時間： 52 分鐘前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

濕疹反覆發作必學6招舒緩，醫生教搽潤膚乳後多做1步，有效保濕止痕。

【濕疹/兒童濕疹/小兒濕疹/皮膚病】濕疹是一種常見的皮膚問題，病徵是皮膚痕癢、乾燥、紅腫，很多時會讓孩子感到不舒服，但家長們別太擔心！有很多方法可以幫助他們的皮膚保持健康，讓生活變得更輕鬆。

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湊得輕鬆啲
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舒緩濕疹｜1. 塗抹保濕乳液

首先，保持皮膚潤澤是關鍵。每天多次使用無香料的保濕乳液，特別是在洗澡後，這樣能有效鎖住水分，讓皮膚感覺更舒適。偶爾可以在保濕劑上蓋一層保鮮膜，這樣能更好地保留水分，記得遵循醫生的建議哦！

舒緩濕疹｜2. 用溫水洗澡

洗澡時，建議用溫水，控制在10分鐘以內，避免泡得太久，這樣對皮膚會更友好。選擇適合的洗護產品也很重要，挑選專為敏感肌膚設計的無香料洗澡液，減少使用含泡沫劑的產品，這樣能更好地保護皮膚。

舒緩濕疹｜3. 考慮使用加濕器

環境方面，保持空氣濕潤會有很大幫助。在乾燥的季節，可以考慮使用加濕器，讓孩子的皮膚感覺更舒適。控制室內溫度，避免過熱，也能幫助減少不適。

舒緩濕疹｜4. 選用棉質衣物

抓癢是濕疹的一大困擾，保持孩子的指甲短且整潔，能有效避免抓傷皮膚。同時，選擇柔軟的棉質衣物，避免羊毛或合成纖維，讓孩子的皮膚更自在。

舒緩濕疹｜5. 找出過敏源調整飲食

在飲食方面，留意孩子對某些食物的反應，必要時可以請教醫生，找出過敏源並調整飲食，這樣能讓孩子感覺更好。

舒緩濕疹｜6. 尋求醫生協助

最後，定期帶孩子去看醫生，根據專業的建議進行護理，必要時使用外用藥物，這能有效減輕濕疹的症狀。

這些小貼士能幫助你的孩子更好地應對濕疹，讓他們的皮膚健康又舒適。相信你們會一起克服這個挑戰，讓生活更加美好！加油，這一切都會好起來的！祝福你！

同場加映：誘發濕疹食物清單

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撰文 : 陸凱兒醫生 卡迪夫大學實用皮膚學碩士

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