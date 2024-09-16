一帶一路｜何力治：香港和沿線國家發展商務總額增加了60%

▲ 一帶一路專員何力治。(資料圖片)

團結香港基金今天舉行「高質量共建『一帶一路』：從區域合作到香港轉型與潛力」論壇，一帶一路專員何力治指，「一帶一路」發展逾10年，香港和沿線國家發展商務總額增加了60%，在2023年共有2500億美金交易額，為香港整體貿易增長的3.8倍。

何力治稱，香港應利用自身優勢，成為一帶一路的樞紐，「內地不同省市的企業去(一帶一路)沿線國家時，它會在香港開區域總部辦公室、它會在香港開融資中心、它會在香港找我們的專業服務，用我們保險業一些服務，降低它出海的風險、有保障、爭議解決、我們普通法等等，令它們可以籌到資金讓項目高質量發展。」

陳智思：香港面對結構性問題關鍵在於如何改變定位

團結香港基金主席陳智思提到，目前香港可能面對結構性和周期性問題，每個行業都會面向不同挑戰，認為關鍵在於本港如何改變定位。他強調個人對香港面對周期性問題有信心，認為當中國經濟轉好，很多與周期性有關的金融問題會有改善，本港會重新有機遇。

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責任編輯：戴朗希