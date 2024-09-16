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星二代︱梁詠琪愛女遺傳媽媽長腿9歲身高直逼160CM　名校媽媽盼女兒入讀瑪利諾

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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梁詠琪愛女擁有超長腿！

【星二代/梁詠琪/瑪利諾修院學校/豪宅/名校】婚後育有1女的梁詠琪（Gigi），轉眼間女兒Sofia已經9歲。Gigi於2011年與西班牙籍老公Sergio結婚，2015年誕下混血女兒，日前Gigi上載抱起女兒的照片，寫道「我已經抱不動你啦！#暴風成長」照片所見，Sofia遺傳了父母的高挑的身形，一雙長腿似足媽媽一樣修長！

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現年48歲的高妹Gigi身高176cm，而丈夫Sergio是西班牙籍，同樣高人一等，兩人的混血愛女絕對遺傳了兩人的長腿基因，年僅9歲，身高目測直逼160cm！將來絕對有做名模的天份。

星二代︱梁詠琪豪宅意外曝光

而照片更意外曝光了Gigi位於半山的豪宅，見客廳的一角放滿家庭照片，相當溫馨！另外，牆上更掛有一幅相信是Sofia的水墨畫作，十分可愛。而早前Gigi在社交網上載的照片中，可見享有維港海景，不過屋內裝修走低調簡約設計，以淺色系為主。而豪宅面積都相當大，見Sofia在廳中可以無阻礙地跳芭蕾舞，可見屋內空間亦非常闊落。此外，豪宅更設有大露台，坐擁無敵大海景。

即睇梁詠琪豪宅:

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名校出身︱重視三文四語及藝術創意

Gigi是名校出身，就讀傳統英文女校瑪利諾修院學校，畢業後入讀理工設計系。她跟丈夫同樣喜歡藝術，2人透過故事繪本及電影等，給女兒引導及啟發創意。之前她曾帶女兒看兒童話劇，後來她嚷著要畫畫，Gigi指自己是「手作媽媽」，樂意陪伴愛女創作。她曾接受TOPick訪問時指，Sofia於K1時已在家講英文，在學校聽兒歌接觸到普通話，再從父母身上分別學廣東話及西班牙文，三文四語也吸收得快。

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名校媽媽︱望女兒入讀母校瑪利諾

據悉，Gigi希望跟女兒跟從自己從瑪利諾修院學校畢業，她曾經帶丈夫及女兒出席母校活動。

瑪利諾修院學校設有中、小學學部，盛產政商界、娛樂圈名人校友，包括已故華懋集團主席龔如心、利孝和夫人兩名女兒、民政事務局前常任秘書長李麗娟、玩具大王蔡志明女兒蔡加怡，而藝人方面有港姐李嘉欣、劉美君等，而關之琳、宣萱和劉小慧是瑪利諾小學部校友。

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