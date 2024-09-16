香港故宮｜9.25全新特展「中華文明溯源」　展出逾百件跨越5,000年文物

▲ 「中華文明溯源」展約110件（套）珍貴文物，包括16件國家一級文物，已運抵香港故宮文化博物館。（香港故宮提供）

香港故宮文化博物館宣布，下周三（25日）將有全新特別展覽「中華文明溯源」，來自14 間重要文博機構約110件新石器時代至夏代、跨越5,000年的文物已運抵該館，已與中國文物交流中心、協辦單位等團隊進行開箱、點交、檢查及安裝工作，同時亦邀請香港著名歌手及演員張智霖，為展覽錄製廣東話導賞，闡述中華文明故事。

館方指，是次特別展覽將在博物館展廳8舉行，展期為9月25日至名年2月7日，成人門票，包含參觀博物館其他專題展覽，為100元，特惠門票為港幣50元。展覽會展出近110件展品，均為近年來重要考古發現的珍貴出土文物，分別來自北京、甘肅、 遼寧、安徽、浙江、山東、湖北、山西、陝西、河南和香港共14間博物館和考古機構，並涵蓋9個考古文化和9個主要考古遺址，大部分文物是首次在香港展出，其中有16件展品為國家一級文物，包括紅山文化中晚期（距今 6,000–5,000 年）的玉龍，被視為中國龍形象的濫觴。另外兩件珍品玉龜及坐人像，皆出土自紅山文化中晚期的牛河梁遺址，反映紅山先民「唯玉為葬」 的墓葬風俗特色。

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其他展品就包括考古遺址石家河遺址群（距今 5,300–3,800 年）和石峁遺址（距今 4,300–3,800年）的文物，其中出土自石家河遺址群的陶塑多為泥質紅陶，其造型多樣，有人抱魚像、陶狗和陶象等，以手工捏製而成，反映先民豐富的精神生活。至於石峁遺址，其石雕反映出當時社會的複雜化進程和人們的信仰，在其中心地區皇城台發現的神人對虎紋石雕，也是本次展覽重點展品之一。此外，石峁遺址亦發掘出過萬枚骨針與其他骨器，成熟使用骨的技術及龐大的骨器數量，反映出石峁擁有出色的手工藝技術，更是當時區域的加工骨中心，亦顯示居民與周邊族群有着緊密的交往。

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館方稱，位於陝西省的石峁遺址，是21世紀中國最重要的考古發現之一，其規模宏大，是距今4,300至3,800年時期東亞最大的城址，改變了學術界長久以來以中原為中華文明起源地的觀點。遺址於2006年列為全國重點文物保護單位，2020年入選美國考古學會期刊《考古》世界十年 ，即2011至2020年的十大考古發現。展覽也會透過270度全景銀幕，將陝西石峁遺址在香港重現， 觀眾仿如置身遺址現場，沉浸式探索這座新石器時代城址，館方並邀得張智霖錄製廣東話導賞，帶領觀眾由石峁出發，了解這座遺址及其文化，並追溯中華文明起源、形成和發展的歷史，他也會細說一系列文物背後的故事， 講解中華文明發展進程及脈絡。觀眾可以透過展廳內的語音導賞設備，或自備智能手機及耳機 現場收聽他的特別導賞，也可以於博物館網站重溫。

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博物館同時將在9月25日舉辦介紹中華文明溯源研究最新成果的公眾講座，邀請中國社會科學院學部委員王巍及香港故宮文化博物館館長吳志華，透過豐富的考古發現和深入的研究，追溯中華文明起源、形成和發展的歷史脈絡。公眾可透過博物館網頁了解更多詳情。

是次展覽為慶祝中華人民共和國成立 75 周年的活動之一，由博物館與中國文物交流中心聯合主辦，並由中國銀行（香港）贊助。

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