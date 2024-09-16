巴黎殘奧｜頒表揚狀、禮賓府設宴歡迎港隊　李家超：他們身體力行說好香港故事

▲ 李家超於禮賓府為代表團設午宴。(李家超fb圖片)

港隊在巴黎殘奧會獲得了3枚金牌、4枚銀牌、1枚銅牌的優異成績，特區政府與中國香港殘疾人奧委會今日（16日）在沙田馬鞍山體育館舉行巴黎殘奧中國香港代表團返港歡迎儀式。特首李家超指，各運動員跨越身體的局限，在競技場上奮力拼搏，充分展現百折不撓的體育精神，「他們每次出賽，都向世界展示遇強越強的香港精神，身體力行地在國際舞台上說好香港故事。」

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李家超今日（16日）為儀式主禮，並向參賽的香港運動員頒發表揚狀，表揚他們在殘奧會各項賽事中的卓越表現；亦向代表團的教練、醫療團隊及全體工作人員，以及相關體育協會和體育總會致謝。



李家超續說，特區政府一直支持殘疾人士體育發展，投放在支援殘疾運動員的資源亦持續增加，今個財政年度，政府投放於推動殘疾人士體育發展的預算開支超過1.3億元，較五年前增幅超過四成。政府與中國香港殘疾人奧委會合作，推出為期五年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，協助運動員學習在退役後轉型發展所需的知識和技能，幫助運動員在退役後開創「第二事業」。



出席今日歡迎儀式的嘉賓包括中聯辦書長王松苗、外交部駐港公署副特派員方建明、政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、法國駐港澳總領事杜麗緹、中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻、巴黎2024殘奧會中國香港代表團團長梁禮賢醫生，以及中國香港殘疾人奧委會名譽會長周一嶽醫生等。

儀式完結後，李家超於禮賓府為代表團設午宴，表彰他們在今屆殘奧會上付出的努力和取得的成就。

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