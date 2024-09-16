機票優惠｜香港快運南韓機票快閃優惠 秋季賞紅葉來回低至$300多元起
社會
發布時間： 28 分鐘前
最後更新： 23 分鐘前
航空公司最近開始催谷秋季出發的機票，香港快運推出快閃機票優惠，其中首爾、釜山和濟州「經濟飛」來回票價，低至376元起，包一件隨身物品及一件登機行李；而只包一件隨身物品的「輕便飛」，來回票價低至316元，須另加稅項。
不少市民已計劃外遊賞紅葉，香港快運近日推出南韓多個航點的機票優惠吸客。由即日預訂首爾、釜山和濟州的機票，可享機票優惠；而旅遊日期為本月23日至明年3月29日。
首爾近郊除了南怡島有紅葉，首爾大公園鄰近市區，乘搭動物園區域纜車，已經可以俯瞰一大片紅葉樹林。而濟州的山茶花之丘，以及釜山海雲台的時令烤鰻魚，亦是不少市民計劃入秋外遊之選。
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以10月28至31日香港往返首爾仁川為例，早機去、下午機返，來回連一件隨身物品及一件登機行李，連稅機票約$1,114元。
預訂日期：2024年9月16日 - 9月16日
旅遊日期：2024年9月23日 - 2025年3月29日
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