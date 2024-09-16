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台灣親子遊｜台灣高鐵買一送一快閃優惠　買車票送免費酒店住宿【附優惠碼】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

KKday聯乘台灣高鐵推出買一送一快閃優惠，另更有訂車票送酒店優惠，人均$371起。（KKday圖片）

【靚媽精明眼/台灣親子遊/KKday優惠/高鐵優惠/台灣高鐵優惠/車票買一送一】一家大小去快閃旅行都愛選擇到台北，但其實除了台北，高雄、台中都很多值得遊玩的地方，KKday即日起推出台灣高鐵車票買一送一，以及搭高鐵送住宿快閃優惠，讓大家遊走台灣其他地方！

台灣高鐵優惠｜台灣高鐵買一送一優惠

由即日起至12月8日，KKday聯乘台灣高鐵推出「Go2Taiwan!」快閃優惠，單程車票除了原有海外旅客專屬85折外，購買任何高鐵站出發至台中、彰化、雲林、嘉義、台南及高雄車票，於結帳頁面輸入優惠碼「KKTHSR24」，即享「兩人同行，一人免費」優惠。

預訂日期：即日至2024年12月8日
買一送一優惠碼：KKTHSR24

【獨家85折+買一送一】台北至台中單程
優惠價錢：$144/2位，人均只需$72（原價$170/位）

【獨家85折+買一送一】台北至台南單程
優惠價錢：$277/2位，人均只需$139（原價$327/位）

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台灣高鐵優惠｜搭高鐵送酒店住宿 最平2人只需$742

台灣高鐵優惠｜1.台北凱達大飯店

台北凱達大飯店店位於萬華地區，鄰近台北知名景點龍山寺及艋岬夜市、華西街夜市等觀光熱點。酒店獲「金級環保旅館」認證，設計和服務均考量到環境及房客舒適度，設有露天泳池、健身房和兒童遊戲室。

透過KKday高鐵假期優惠預訂凱達大飯店連高雄台北來回車票，2人只需$1,507，而單獨買2張標準來回車票已經約$1,446（台幣5,960元）。

【精緻雙人客房+高雄↔台北高鐵來回車票】
預訂日期：9月17日至12月31日
優惠價錢：$1,507/晚起，人均$754/晚起
地址：台灣台北市萬華區艋舺大道167號
（結帳頁面輸入優惠碼「THOLIDAY15」，即享85折，最多可減$146）

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台灣高鐵優惠｜2.台北見潭璞旅

台北見潭璞旅的每間客房都有由藝術家QuinnChou繪製的趣味動物地圖，設計融合台灣早期建築元素，提供每位房客現代台灣在地特色及舒適體驗的時尚精品酒店。酒店鄰近近捷運站及士林夜市，無論是前往台北故宮、淡水老街、陽明山溫泉，或是台北車站、高鐵站，再去夜市買宵夜，交通均相當方便。

透過KKday高鐵假期優惠預訂台北見潭璞旅連高雄台北來回車票，，2人只需$1,414，比單獨購買2張標準來回車票更便宜！

【精緻雙人客房+高雄↔台北高鐵來回車票】台北見潭璞旅
預訂日期：9月17日至12月30日
優惠價錢：$1,414/晚起，人均$707/晚起
地址：台灣台北市士林區承德路四段250號
（結帳頁面輸入優惠碼「THOLIDAY15」，即享85折，最多可減$146）

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台灣高鐵優惠｜3.台中草悟道文旅

台中草悟道文旅以文青工業風設計，酒店內部及房間裝潢大量使用木頭及型格元素，其1113號房更被稱網紅房，裡面的大浴缸、弧形都市窗景成最新打卡亮點。交通便利，地理位置優越，週邊有許多年輕人愛逛的商圈，走路3分鐘可到達勤美誠品綠園道、PARK2草悟廣場和台中市民廣場。

透過KKday預訂台中草悟道文旅連台中台北來回車票，2人只需$742，而單獨買2張標準來回車票已經約$680（台幣2,800元）。

【高級雙人房+台中↔台北高鐵來回車票】台中草悟道文旅
預訂日期：9月17日至12月31日
優惠價錢：$742/晚起，人均$371/晚起
地址：台灣台中市西區英才路512號6-12樓
（結帳頁面輸入優惠碼「THOLIDAY15」，即享85折，最多可減$146）

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台灣高鐵優惠｜4.台南榮興金鬱金香酒店

榮興金鬱金香酒店則借鑑歐洲酒店集團的精髓，以歐式優雅豪華美學而聞名，設施質感極致高級。附近景點及美食餐廳林立，包括孔廟、天后宮，還有雙生綠豆沙牛奶，非常方便。透過KKday高鐵假期優惠預訂，2人只需$1,385，而單獨買2張標準來回車票已經約$1,311（台幣5,400元）。

【標準雙人房+台南↔台北高鐵來回車票】台南榮興金鬱金香酒店
預訂日期：9月17日至12月31日
優惠價錢：$1,385/晚起，人均$693/晚起
地址：台灣台南市中西區民族路二段128號
（結帳頁面輸入優惠碼「THOLIDAY15」，即享85折，最多可減$146）

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台灣高鐵優惠｜5.高雄漢來大飯店

高雄漢來大飯店為當區經典五星級酒店，酒店與Sanrio三麗鷗的夢幻聯乘更一度成為熱話，集結HelloKitty、MyMelody、Kuromi、LittleTiwnStars、蛋黃哥等多位超人氣角色，打造18間主題客房。透過KKday高鐵假期優惠預訂高雄漢來大飯店連高雄台北來回車票，2人只需$1,949，而單獨買2張標準來回車票約$1,446（台幣5,960元）。

【高級雙人房+（高雄↔台北）高鐵來回車票】
預訂日期：即日起至12月31日
優惠價錢：$1,949/晚起，人均$975/晚起
地址：台灣高雄市鼓山區龍德新路222號
（結帳頁面輸入優惠碼「THOLIDAY15」，即享85折，最多可減$146）

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