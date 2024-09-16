香港小姐2024丨陳貝兒被指故意遲到獨佔紅地毯　麥美恩細心舉動獲讚心地善良

▲ 今年港姐司儀全女班，由麥美恩、陳貝兒、何沛珈、陳懿德及莊子璇上陣。

【香港小姐2024 / 麥美恩 / 陳貝兒 / 何沛珈 / 陳懿德 / 莊子璇】《2024香港小姐競選決賽》昨晚（9月16日）圓滿結束，由3號王汛文奪友誼小姐、11號梁嘉莹獲亞軍及最上鏡小姐，14號楊梓瑤連奪獎季軍、「才藝女神大獎」、「智囊百選女神大獎」，至於冠軍由「城大李嘉欣」2號倪樂琳奪得。

今年港姐司儀全女班，由麥美恩（Mayanne）、陳貝兒、何沛珈、陳懿德及莊子璇負責，不過網民覺得全女班比較悶、好嘈，但同時引發來「花生」。

事因有自己係行內人的網民在社交網揞名狠批指：「垃圾女司儀，明明五個女司儀一齊行紅地毯，佢玩失蹤等另外四個行咗先再出現，製造自己一個人行紅地毯，畀人覺得佢喺阿姐。垃Ｘ圾」

而司儀行紅地毯進場時，Mayanne、何沛珈、陳懿德及莊子璇一起同行，獨缺陳貝兒，當她們行到佈景板前停下，陳貝兒才踏上紅地毯，可是一度遭迎賓小姐攔截，之後順利進場而獨佔紅地毯，當她行到佈景板前，獲4女讓出中間C位。

香港小姐2024丨港姐三甲名單公布 大熱「城大李嘉欣」倪樂琳奪冠

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香港小姐2024丨麥美恩陳貝兒暗鬥

另外，有網民指宣布三甲時，陳貝兒不斷伸出手疑想搶Mayanne手上賽果卡，而Mayanne力保賽果卡，同時臉上似露出不滿表情。

而網民紛紛寫道：「垃圾女司儀真係好討厭， 麥都未講完就搶住自己講，嗰下見到麥個樣有啲唔高興」、「唔知有冇睇錯，宣佈冠軍之前想搶Mayanne張賽果卡，Mayanee即刻轉少少身唔畀佢搶同有少少嬲樣出咗嚟😂」。

同時網民對Mayanne表現反應兩極，指：「麥美恩嘈到令人感到煩躁，立即轉台」但同時有人指：「我都係睇左last果十幾廿分鐘，咁多個女主持睇到mayannem好努力去hold住個場」、「Mayannem真係成熟了很多，依家能夠控制都整個大場面了」等。

同時有網民從一小節指出Mayanne善良細心，寫道：「我淨係留意到麥美恩係最好嗰個，個冠軍后冠戴歪咗，佢係第一個走出去幫佢戴返好個后冠，呢個moment對冠軍嚟講好重要，個后冠歪咗真係好影響的，麥美恩見到即走出嚟幫佢，睇得出佢真係個好善良嘅女仔。」、「仲要跑住去扶佢坐底同整理返晒，我媽一睇到mayannem就狂讚」等。

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