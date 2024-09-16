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網絡熱話｜男子遊德國跳蚤市場誤買1物引恐慌　報案後拆彈隊2分鐘到場揭驚人真身

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【德國／英國／跳蚤市場／危險物品／旅行／拆彈隊】旅行見到不明物品切勿亂買。日前，英國有一名男子遊德國跳蚤市場時，購買了一枝手掌大小的筒狀物件，由於回國後於網上多番搜尋，仍無法查詢到物品真身，故上傳到社交平台上尋求網民協助。部分網民提醒，該物品疑為核燃料，具有放射性，事主聞言慌忙報警，消防隊不出2分鐘派出6輛消防車、3輛救護車及警車和1個拆彈部隊到場，證實該物品為核燃料釷，事後花費4小時疏散附近居民，再將該物件帶走。

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該名男子日前於外國討論區《Reddit》分享上述事件，指自己早前於德國柏林跳蚤市場購買了一條手掌大小的筒狀物件，東西雖然小巧，但頗為沉重，擰開蓋子可見一枝長條型黑色桿子、無法放置任何東西，而繩子綁住的標籤上標有數字637，筒內同樣刻有相同數字。

事主回國後多次於網上搜尋物件真身，惟無論搜尋關鍵字，還是以圖片搜尋都無法找到答案，途中亦曾試過拆開它，但因為外殼極為厚重無法成功，因此將物件相片上傳到社交平台後，遂尋求網民協助解答。

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相關內容：用不安心丨大連過關入境旅客帶「保健石」 核輻射竟超標1050倍含一級致癌物

網絡熱話｜網民認出真身疑為1危險物品 拆彈隊2分鐘到場揭驚人真身

帖文一出，不少網民湧入討論，開始時有人以為是引火器，一度叫事主用鋼鐵刮它、亦有人猜測為藥丸粉碎機、打火機等等，直到後來有人認出該物件是一件核燃料棒，當中含有釷粉可釋放少量輻射物質，才令事主意識到事件嚴重性，最終決定致電非緊急消防隊電話，消防於2分鐘內派出6輛消防車、3輛救護車及警車，以及1個拆彈部隊到達，證實為核燃料棒釷後，再花了4小時疏散附近人群，將其順利帶走。

事件引發大批網民關注，有網民指事主如果誤當核燃料棒為打火棒，不慎誤刮或點火，恐真會吸入放射性塵入肺，引起嚴重問題；亦有人指事主非常幸運，未有將燃料棒帶出國，否則恐惹牢獄之災。

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網絡熱話｜5個貼士減低輻射影響

城大電子工程學系副教授曾劍峰指，坊間懷疑電磁波功率對人體健康有影響，但未有確實證據，電訊商在安裝手機發射站時，需符合通訊局要求，包括發射站天綫的「主帆」會以120度向下，射到街上，不直接以90度射向下層住戶，但天綫的「旁帆」有機會「滲漏」電磁波，日久失修亦有機會「移位」；而接收輻射量與發射站的距離有關，如與發射站相距10米，接受輻射量只為原本的百分之一。

對此，他分享了5個貼士，減低輻射影響：

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