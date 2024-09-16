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親子遊機票｜國泰航空推逾30個航點機票優惠　$2,978起2套來回機票日韓台泰都有【附搶飛教學】

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

國泰航空推逾30個航點機票優惠，$2,978起2套來回機票，日韓台泰都有。（經濟日報資料圖片 / 程志遠攝）

【國泰航空／機票優惠／平機票／日本機票/親子遊／親子旅行／優惠】計劃楓葉季、聖誕長假一家大細去旅行？國泰航空推出限時機票優惠，2套經濟客艙來回機票低至$2,978起，超過30個航點可供選擇，包括東京、大阪、福岡、台北、曼谷、首爾等等，出發日期至明年3月31日，即睇優惠詳情！

親子遊機票｜HK Express再推逾5000張$0機票　飛日韓等14個航點【附搶飛教學】

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女神媽媽｜孫慧雪結婚產子宅男粉絲暴跌　佗仔大出血要打針保胎拒再追女

國泰航空機票優惠｜$2,978起2套來回機票

國泰航空推出「寫意飛躍通」，自選超過30個目的地，預訂兩程機票即享會員專屬優惠，以飛往台北及高雄為例，票價低至2,978元。

國泰航空機票優惠｜預訂步驟

第一步：選擇兩程經濟客艙來回機票

  • 於指定預訂專頁點選由香港出發，揀選心水目的地，並搜尋出發及回程日期。

第二步：確認預訂詳情及完成預訂

  • 揀選航班，確認日期及航班時間等詳情，並輸入個人資料完成預訂。

點擊下圖查看優惠適用目的地、不適用日期及航班限制詳情：

點擊圖片放大
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國泰航空機票優惠｜預訂小貼士

預定時要留意，第一程及第二程不可選擇同一個目的地，第一程必須早於第二程出發。

預訂機票時請留意優惠機票設有不適用日期。短途目的地每次須最少停留2天，最長可停留7天; 長途目的地每次須最少停留2天，最長可停留30天。

預訂機票並不適用於缺口行程（Open-jaw）。另外，兩程來回機票需選擇相同經濟客艙票價類別（輕便/標準/彈性）。

國泰航空機票優惠｜詳情

售票日期：2024年9月13日至2024年9月27日
出發日期：2024年9月13日至2025年3月31日（設有不適用日期）
預定網站：【按此連結】

資料來源：國泰航空

同場加映：消委會6款高分行李喼+日本LDK評測12款行李箱

消委會早前測試市面15款行李箱，比較耐用和化學安全程度，當中有6款獲4星或以上總評，MUJI、LOJEL等熱門品牌都有上榜。日本雜誌《LDK》最近亦評測12款行李箱，比較8大指標，包括易用度、耐用性、防水度、靜音等，並根據綜合評分整理出推薦排名。

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