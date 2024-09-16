親子遊機票｜國泰航空推逾30個航點機票優惠　$2,978起2套來回機票日韓台泰都有【附搶飛教學】

▲ 國泰航空推逾30個航點機票優惠，$2,978起2套來回機票，日韓台泰都有。（經濟日報資料圖片 / 程志遠攝）

【國泰航空／機票優惠／平機票／日本機票/親子遊／親子旅行／優惠】計劃楓葉季、聖誕長假一家大細去旅行？國泰航空推出限時機票優惠，2套經濟客艙來回機票低至$2,978起，超過30個航點可供選擇，包括東京、大阪、福岡、台北、曼谷、首爾等等，出發日期至明年3月31日，即睇優惠詳情！

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國泰航空機票優惠｜$2,978起2套來回機票

國泰航空推出「寫意飛躍通」，自選超過30個目的地，預訂兩程機票即享會員專屬優惠，以飛往台北及高雄為例，票價低至2,978元。

國泰航空機票優惠｜預訂步驟

第一步：選擇兩程經濟客艙來回機票

於指定預訂專頁點選由香港出發，揀選心水目的地，並搜尋出發及回程日期。

第二步：確認預訂詳情及完成預訂

揀選航班，確認日期及航班時間等詳情，並輸入個人資料完成預訂。

點擊下圖查看優惠適用目的地、不適用日期及航班限制詳情：

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國泰航空機票優惠｜預訂小貼士

預定時要留意，第一程及第二程不可選擇同一個目的地，第一程必須早於第二程出發。

預訂機票時請留意優惠機票設有不適用日期。短途目的地每次須最少停留2天，最長可停留7天; 長途目的地每次須最少停留2天，最長可停留30天。

預訂機票並不適用於缺口行程（Open-jaw）。另外，兩程來回機票需選擇相同經濟客艙票價類別（輕便/標準/彈性）。

國泰航空機票優惠｜詳情

售票日期：2024年9月13日至2024年9月27日

出發日期：2024年9月13日至2025年3月31日（設有不適用日期）

預定網站：【按此連結】

資料來源：國泰航空

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