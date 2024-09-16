北角開槍案｜東區醫院：被槍傷不治男子原訂10月覆診　上周五接受注射時情況仍穩定

北角錦屏街發生開槍案，事發於晚上9時19分，有警員到63號-69號一幢大廈處理一宗家暴案件，有人企圖持刀襲擊母親及妻子，有警員開槍。被槍傷男子送往律敦治醫院後不治。

東區醫院發言人表示，病人自2017年起在東區醫院精神科跟進病情，期間定期覆診及接受抗精神病藥物注射，病情維持穩定，過去亦無暴力紀錄。

病人上次覆診日期為今年7月19日，當時精神科醫生診斷病人情況穩定，並處方精神科藥物。病人最近一次於9月13日返回醫院接受抗精神病藥物注射，當時醫護人員亦評估病人穩定。病人原定下次覆診安排在今年10月。

對於為何病人剛注射藥物，仍然出現病發情況。精神科醫生丁錫全認為，主要取決於患者是否已長時間服用藥物、抑或僅最近轉用。他表示，若只是最近才開始服用，病人的病情較不穩定，一般需要配合口服藥控制病情。

丁錫全亦表示，長效注射藥物成份與口服藥一樣，不過由於注射後的作用較穩定，令病人較少副作用、並減少抗拒。醫生一般而言會安排1個月或3個月注射一次，視乎病情，並需於診所或醫院注射。

外界一直關注荷里活廣場斬人事件後，精神科資源運用。丁錫全表示，對於覆診業界沒有一致指引，主要視乎病人的病情是否穩定，病發大多是因生活壓力引起，需要醫生、社工、以及精神健康中心等，觀察病人病情是否轉差。

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