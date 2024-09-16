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家常便飯爭霸戰丨羅啟豪與家姐十足餅印　羅敏華由投行轉做廚師追夢　

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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羅啟豪與家姐羅敏華亮相《家常便飯爭霸戰》。

由薛家燕、冼靖峰（Archie）、關楓馨、阮浩棕任主持TVB煮食節目《家常便飯爭霸戰》在今晚（9月16日）播出一集，星級試食員是張馳豪（Aska）和弟弟張馳杰，參賽者是78歲的家庭主婦莫瑞寛（寛姐）和53歲的私人健身教練張燕姬。

二人的指定菜式（雞）和自選菜式分別是滋味腐乳雞、南瓜菠菜雞卷、玉環抱月和紅酒番茄紅蘿蔔燴牛肋肉。

逾70年入廚經驗的寛姐（中）年近80歲仍中氣十足。

兩大高手大展廚藝

現年78歲的寛姐是節目中最年長的參賽者，擁有逾70年入廚經驗的寛姐雖然年近80歲，但她中氣十足兼聲如洪鐘，獲三姐大讚Keep得好，寛姐自言家中有9個細佬妹，每逢過時過節都會炮製11道餸式，相當誇張！家燕姐大嘆一家之「煮」唔易做，說：「我學咗成年先做到一家之『煮』，因為我自細就拍戲，都冇入過廚房，煮到一味好菜係會令到屋企人好開心，最緊要佢哋食晒，自己有冇得食都唔緊要！」

至於53歲的私人健身教練張燕姬在節目中大晒結實老鼠仔，同樣是健身愛好者的Aska兄弟請教她好味的健身餐單，張燕姬大方分享：「平時唔係雞就係蛋，但可以用唔同嘅香料，因為冇卡路里！」

去到自選菜式環節，兩位廚藝高手大顯廚藝，寛姐炮製的玉環抱月（節瓜釀豬肉）獲三姐大讚相當考功夫和心機，張燕姬的紅酒番茄紅蘿蔔燴牛肋肉則攻陷冼靖峰的味蕾，品嚐完該道菜的Archie不禁歌意大發：「如癡如醉～」

張燕姬騷老鼠仔。

羅啟豪和家姐亮相

明晚（9月17日）中秋正日，邀來羅啟豪和家姐羅敏華擔任星級試食員，參賽者是55歲的陪月員陳子輝和27歲的藥劑師黃永光。

樣子十足餅印的羅啟豪和羅敏華感情十分好，兩人的共同興趣同樣是煮食，以前一起住的時候會不時為對方炮製美食，羅敏華大讚細佬很有心機：「杏仁茶佢都係由零開始，會自己逐粒杏仁咁搣。」

羅敏華（左）不想後悔沒做到想做的事，辭去投行工作轉做廚師。

羅啟豪笑言：「因為第一次整係上網學，唔知要用暖水浸，用凍水浸完之後用咗3個鐘嚟搣！」

熱愛下廚的羅敏華以前曾在投資銀行工作，但她全因一事轉變跑道成為廚師，她說：「原本係做投資銀行，但突然發現個腦有瘤，好驚突然間有唔好嘅事發生，冇做到自己好鍾意做嘅嘢，所以即刻辭咗份工，之後同爸爸媽媽講想做廚師。」

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