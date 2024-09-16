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《2024香港小姐競選決賽》142萬觀眾收看　《法證先鋒VI︰倖存者的救贖》最高收視21.7點

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《2024香港小姐競選決賽》

無綫公布上周（9日至15日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚直播一年一度《2024香港小姐競選決賽》跨平台直播收視最高21.8點，踞周末時段收視冠軍。

周一至周五收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視22.3點（145萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.6點（134萬觀眾）；黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼等主演劇集《法證先鋒VI︰倖存者的救贖》最高收視21.7點（141萬觀眾）。

法證先鋒VI丨林景程關楚耀組「法證Boy'z」　蔡潔珍惜每次合作：享受現狀活在當下

《法證先鋒VI︰倖存者的救贖》

《2024香港小姐》最高收視21.8點

外購劇《射鵰英雄傳之鐵血丹心》最高收視18.2點（118萬觀眾）；薛家燕主持全新煮食節目《家常便飯爭霸戰》最高收視13.2點（86萬觀眾）。

周六晚《大師兄開學感謝祭》請來一班《企業強人》演員擔任嘉賓，最高收視16.3點（106萬觀眾）；王祖藍主持美食節目《一條麻甩在東莞》最高收視14.6點（95萬觀眾）。

全新節目《醫度講》最高收視11.5點（74萬觀眾）。周日晚《2024香港小姐競選決賽》最高收視21.8點（142萬觀眾）。

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