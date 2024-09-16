旅遊復蘇｜8月近450萬旅客人次訪港　創全面通關以來單月新高

▲ 楊潤雄（中）擔任主席的旅遊業策略委員會今日（9月16日）召開第二次會議。（政府新聞處圖片）

今年訪港旅客量持續增長，旅遊業策略委員會今日（16日）召開第二次會議。擔任主席的文化體育及旅遊局局長楊潤雄與委員討論旅遊模式和旅客習慣的改變，他透露今年8月初步訪港旅客人數接近450萬人次，按年升逾9%，創2023年2月全面通關以來的單月新高；首8個月累計有2,950萬人次訪港，按年增長4成半。他表示，會上匯報了中央送贈香港一對大熊貓來港，以及港產大熊貓寶寶最新進展，而今年內會敲定及公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》的內容。

旅發局今年初訂立今年訪港客量目標約4,600萬人次。楊潤雄表示，今年首8個月已錄得2,950萬人次，相當於目標的64%。而其中內地客佔2,300萬人次，佔整體近78%，按年升約39%；而非內地旅客累計錄得超過650萬人次，佔整體約22%，按年升63%。

楊潤雄指，乘着訪港旅客數字強勁復蘇的勢頭，當局會繼續與社會各界共同提升香港旅遊業的競爭力，落實「香港無處不旅遊」，將香港的獨特魅力推廣到全世界，吸引更多旅客訪港。會上有委員提出不同建議，例如加大力度發展海島旅遊、綠色旅遊，及繼續善用科技提升旅客體驗等。他指，政府就《香港旅遊業發展藍圖2.0》完成27場業界諮詢會，與超過110個業界組織會面，並收到超過1,000項建議，政府正密鑼緊鼓制定《藍圖2.0》，計劃今年內敲定及公布內容。

▲ 旅遊業策略委員會今日（9月16日）召開了第二次會議。（政府新聞處圖片）

楊又指，會上向委員匯報有關中央政府再次向特區送贈2隻大熊貓，及大熊貓「盈盈」於8月15日誕下一對大熊貓寶寶的最新情況，並簡介政府聯同海洋公園及社會各界積極籌備一連串遍布全港的宣傳及推廣活動，而有委員就如何進一步帶動全城的大熊貓熱潮及把握大熊貓帶來的商機提供意見。至於旅遊事務署亦介紹分別在11月及12月再度推出「西貢海藝術節」及「設計＃香港地」創意旅遊項目。

當局表示，希望旅遊業界「識變、應變、求變」，推出具香港特色和吸引旅客的旅遊、餐飲和零售產品，與當局一起推動香港旅遊發展，帶動經濟。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】