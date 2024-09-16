學童自殺｜傳統名校中三男生離世料屬開學第3宗　葉兆輝籲名校家長勿添壓

▲ 一所傳統名校發通告提及該校一名學生已於昨日（15日）離世，籲家長多留意子女心理狀況。（資料圖片）

九龍區一所傳統名校今日（16日）向家長發出特別通告，稱校方昨日收到警務處經教育局轉達的通知，指該校1名中三級男生於昨天早上離世，校方深感惋惜和難過，料屬9月開學以來的第3宗學生自殺悲劇。

有專家提醒，名校生容易產生較高的自我期望，提醒家長勿將個人期望投放在子女身上，亦盼教師有更多空間關心學生。

學校通告提到，學校已即時啟動「危機處理小組」的工作，並於今天早會告知學生此不幸事件，及為全校學生安排特別課；教育心理學家、學校社工及教師會為有需要的學生提供情緒支援，協助他們消除疑慮和紓緩情緒。

校方亦呼籲家長多留意子女的表現及心理狀況，聆聽他們的傾訴，讓他們說出自己的感受，並給予適切的安慰及勸勉，如有需要可致電學校向班主任或學校社工尋求協助。通告文末亦提供多條防止自殺及情緒支援的求助熱線。上述個案料屬昨日在屯門墮樓亡的13歲男童，即是本月第3宗學童輕生事件。

香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝分析，過去本港學生自殺個案部分亦是名校生，形容就讀名校較易跟同儕互相比較、自我期望較高，「你見到有幾多成功人士以前在學校考第一名、第二名？同學要明白依家未達到自己要求，都唔好著眼一時之間嘅挫敗感。」

此外，中心日前發表數字顯示，去年15歲以下男童、女童自殺率均有上升，葉兆輝指，其中男生在初中較易因家庭關係造成壓力，例如父母管教時因手機處理與兒子起爭執等，雖看似是「小事」，但若家長不懂得好好處理，再加上在學校感到不愉快、被欺凌等，便有機會輕生。

葉兆輝形容，在9月中出現第3宗學生自殺個案「算高」，提醒家校合作關心學生。他提到過去家長一窩蜂為子女報讀名校成風，家長應反思為何要報名校，又提醒名校家長切勿將個人期望投放在子女身上，要求子女達到自己未完成的目標，容易令子女透不過氣來，應多加聆聽，「聽吓佢哋鍾意做乜」；教師則需顧及自己的精神健康，若教師有足夠空間，建立良好師生關係，更易找出有情緒異樣的學生。

記者：馮琪雅

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