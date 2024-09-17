親子好去處︱內地人氣食肆綠茶餐廳攻港設兩分店　私心推薦9大必食名菜

▲ 綠茶餐廳正式攻港，於銅鑼灣及大圍設分店。

內地人氣浙菜餐廳「綠茶餐廳」正式攻港，早前選址銅鑼灣及大圍開設新分店，銅鑼灣現正營業中。綠茶餐廳在內地餐廳數量已超370間，以好吃及古典裝修獲得一致好評，香港的分店更有古裝打扮的少女彈古箏，令食客猶如置身於古代吃飯一樣，TOPick小編早於深圳光顧了「綠茶餐廳」，推薦以下必食的9大名菜！

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綠茶香港首店選址銅鑼灣希慎廣場，佔地近2,000平方尺，設有逾80個座位，以「風清竹影」為主題！今次最特別是「綠茶餐廳」打造了香港店限定菜單，設計了一系列限定菜式包括「西湖蒪菜斬魚圓」、「面餅醬香五花肉」及「東坡小牛肉」等，讓香港人可以嘗試到不一樣的浙菜！

綠茶餐廳︱內地餐廳數量已超370間

「綠茶餐廳」於2008年在杭州西湖景區開設首間綠茶餐廳一直發展至今。截止2024年，綠茶餐廳在國內的餐廳數量已超370間，2023年的營收超過35億人民幣，曾榮獲「2020年度中國連鎖品牌影響力50強」、「2021年度大眾點評必吃榜餐廳」、「2023年度抖音半年度人氣品牌」等多項殊榮。

銅鑼灣店內部裝修:

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綠茶餐廳︱小編推薦的9大名菜

綠茶餐廳第1位必食︱麵包誘惑

招牌必食推介，甜品愛好者必點！一個正方形立體麵包原個上，入面已經切開了一舊舊細細的正方形，軟林林的麵包奶味很濃，表面是焗得脆脆，裡面是軟綿綿，最頂層是雪糕，食落口又冷又熱又軟，好味到難以形容！

綠茶餐廳第2位必食︱粉絲裹蝦

蝦仁非常大隻，而且夠彈牙，鐵板上熱辣辣，重點是粉絲，索取了全部汁液，是精華所在。

綠茶餐廳第3位必食︱龍井烤雞

綠茶餐廳招牌菜之一，外皮烤得脆脆，雞肉很嫩很多汁，而且充滿龍井茶業的香氣。

綠茶餐廳第4位必食︱石鍋西施豆腐

這個是老少咸宜的親子菜式，用來撈飯一流！豆腐好滑，石鍋上能夠保持溫度，老人家大人細佬都食得！

綠茶餐廳第5位必食︱江南綠茶餅

甜甜的綠茶餅餅有香濃的綠茶味，出面有一層芝麻，脆脆的，裡面是芋泥餡，外脆內軟好好食！

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綠茶餐廳第6位必食︱大廚生炒排骨

有別於港式的生炒排骨，這味有點像糖醋排骨，甜甜酸酸很好送飯，不過味道偏甜，如果不能吃太甜不建議吃。

綠茶餐廳第7位必食︱鐵板包漿豆腐

這味菜有少少辣，所以不太適合小朋友，不過鐵板上非常熱，吃到尾都還能保持溫度，而豆腐外面煎得香脆，入面好滑。

綠茶餐廳第8位必食︱蛋蒸肉

又是老少咸宜的親子菜式，用來撈飯一流！蛋好滑，而碎肉鮮美，適合小朋友吃。

綠茶餐廳第9位必食︱香鍋花菜

用辣椒蒜頭爆香花菜，令到平平無奇的花菜變到好妹味，這個菜沒有肉，適合素食者！

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