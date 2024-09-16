舒適堡結業｜健身教練成苦主　工會估計被欠薪超過1,500萬元

▲ 工聯會舉辦舒適堡員工諮詢大會，為工友提供即時協助。（工聯會fb圖片）

舒適堡暫時全綫結業，健身教練亦成為苦主。香港康樂體育專業人員總會估計，涉及教練欠薪超過1,500萬元。

工聯會權益委員會、香港康樂體育專業人員總會、香港健體專業人員總會、香港美容健體專業人員總會，今日（16日）聯合舉行舒適堡員工諮詢大會，助受影響員工追討欠薪等，且邀請勞工處、積金局代表講解最新追討情況。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩稱，工會收到逾400名健身教練的查詢，若按平均工資3至4萬元計算，單計欠薪已超過1,500萬元；又稱對有關教練無接獲新投資者接觸，感到很可惜。

香港美容健體專業人員總會副主席許慧鳳則稱，美容師的薪酬計算複雜，籲未能出席大會的工友，透過電話熱線尋求工會的協助。

勞工處至今收到最少670宗舒適堡員工求助，工聯會立法會議員郭偉强指，勞工處將篩選較有代表性、年資長及銀碼大的個案，入稟勞資審裁處作「先頭部隊」，籲員工若接獲處方接觸，要挺身而出；又籲舒適堡負責人，如無力支付欠薪，盡快簽署無力付款聲明書，加快工友申索程序。

勞工處代表說，正積極聯絡僱主，並與勞資審裁署協調，盼加快排期落案時間。積金局則籲員工，如有被拖欠供款，盡快聯絡局方尋求協助。

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