天氣｜天文台：呂宋附近低壓區或發展為熱帶氣旋　現料發出熱帶氣旋警告信號機會較低

▲ 9月16日下午2時的衛星雲圖顯示，對流雲團系統逐漸變得較有組織，一個熱帶氣旋似乎在形成中。（天文台圖片）

天文台今（16日）表示，現時位於呂宋附近的低壓區預料會在未來兩三天進入南海並向偏西方向移動，熱帶氣旋路徑概率預報顯示，較大機會移向海南島至越南中北部一帶，有可能發展為熱帶氣，但受東北季候風影響，該低壓系統的路徑仍存在變數。

▼ 點擊圖片放大

天文台稱，按照現時電腦模式的主流預測，未來兩三日廣東沿岸將會主要受東北季候風影響，天文台會視乎東北季候風的強度及本地風力變化，在本週中期考慮發出強烈季候風信號。而有個別模式預測，該低壓系統會以較緩慢的速度橫過南海，並在本週後期轉以較偏北方向移近海南島至北部灣一帶，而且強度較強。總括而言，除非低壓系統顯著增強或採取較為接近廣東西部沿岸的路徑，現時評估屆時需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。

此外，天文台預測，明天中秋節部分時間有陽光，但會有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，市民晚上外出時要帶備雨具並留意天氣變化。而中秋節翌日早晚部分時間多雲及有一兩陣驟雨，相信有更大機會在雲隙觀賞到又大又圓的月亮。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】