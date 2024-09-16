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中秋優惠｜連鎖咖啡店身份證優惠最平全單2折　今突改規則遭網民狠批

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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PHI Coffee & Pancake近日推出「人月兩團員00」特別優惠。（網上圖片）

中秋節將至，PHI Coffee & Pancake近日推出「人月兩團員00」特別優惠，只要身份證上有2個零可享全單9折, 6個零享免費梳乎厘, 10個零更即有2折優惠，施即吸引大批市民光顧，每間分店都出現超長隊伍，群情洶湧。優惠期至周三中秋節翌日（18日）。

優惠推行至今第6日，餐廳已宣告因大量產品售罄需截龍。負責人今日(16日）在社交網站發文指，由於熱烈反應且沒有安排充足，造成大量產品售罄。為更完善配合，會作出分流安排，包括下午2時至6時半和晚上7時半至9時，方可使用此優惠；優惠只限堂食享用，且不接受預約，需按現場排隊情況安排入座。

不過，網民似乎不接受新玩法，狠批該店安排不善，是公關災難：

正價客人就用正常鐵餐具，優惠客人就要用紙餐具？因為用優惠所以要用隻冇弧度嘅匙羹食飯???

落單要個樣無個樣，幾經艱辛先落到單。

今日有限時，又玩截龍，又多咗人。真係有可能去到，未開始，已完結。

排咗兩個鐘，埋單俾佢check嘅時候先話落單前要講用優惠，話張poster有寫，但明明ig fb post係冇呢個條款嘅。

又要威又要戴頭盔！諗咗個優惠出嚟吸客，點知見唔對路就即改玩法。

打電話去又無人聽，去到先話額滿。等我見老豆身份證有10個零，仲滿心歡喜諗住同佢去食。有限額就早講啦！

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