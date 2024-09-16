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舒適堡結業｜灣仔店「HEALTHY」背景成謎　江玉歡促海關調查

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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舒適堡灣仔分店以「HEALTHY」名義重開。（資料圖片）

舒適堡灣仔分店上周四（12日）以「HEALTHY」名義重開，但新投資者的背景成謎。有立法會議員促請海關依法調查新投資者，要求提供商號等背景資料，以保障市民。

舒適堡灣仔分店現時改名「HEALTHY」重新營運，舒適堡顧客必須簽署同意書才能免費使用餘下合約服務。但「HEALTHY」背景不明，惹人懷疑。

立法會議員江玉歡建議，海關根據《商品說明條例》第13E條有關誤導性遺漏的條款，要求新投資者提供商號等背景資料。若遭拒絕，可嘗試向區域法院申請強制令。

她形容新投資者的資料很重要，「點知同舒適堡有無關係？無私顯見私」；並說現已有很多人排隊簽署「HEALTHY」的同意書，「理論上海關要調查，點會唔去保障市民，匪夷所思。」

她又指出，消委會至今未能接觸新投資者，是欠缺應有權力，建議當局修例賦予消委會執行權，「淨係識得做產品比較有鬼用，有事時要幫消費者出到頭先有用。好似公司資料咁簡單都攞唔到，你話死唔死！」她並指澳門消費者權益保護法已在2022年1月1日生效，列明商戶須向消費者提供一系列基本資訊，包括經營者的認別資料等，惟香港至今沒有相關法例，籲當局加快腳步制定保障。

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記者：梁薾心

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