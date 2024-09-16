CEPA｜李家超：有信心新一輪修訂提升內地與香港服務貿易的開放水平
政治
撰文： 戴朗希
發布時間： 42 分鐘前
特首李家超表示，有信心即將完成的CEPA《服務貿易協議》新一輪修訂，將進一步提升內地與香港服務貿易的開放水平，並深化內地與香港的經貿合作，為業界開闢更廣闊的發展空間。
李家超今日在香港專業及資深行政人員協會慶祝國慶晚宴致辭表示，香港在「一國兩制」下擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，專業服務在多個領域都擁有國際級的頂尖人才，既能滿足內地市場對高質量專業服務的需要，亦能為環球投資者提供進入內地市場所需的知識和經驗。
李家超提到，上星期政府府和貿發局舉辦的第九屆「一帶一路高峰論壇」，匯聚約6000名、來自約70個國家和地區的政商界領袖，就共建「一帶一路」倡議作深入交流。
他表示，香港作為國際金融、航運、貿易中心，是實現「一帶一路」倡議願景的關鍵節點，從金融、法律服務以至建築、工程、物流等不同的專業服務範疇都能為「一帶一路」地區提供高增值服務。李家超強調，業界只要把握好「一帶一路」倡議的機遇，積極開拓市場，定可共創繁榮的未來。
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