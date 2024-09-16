CEPA｜李家超：有信心新一輪修訂提升內地與香港服務貿易的開放水平

▲ 行政長官李家超出席香港專業及資深行政人員協會慶祝中華人民共和國成立75周年暨十八周年誌慶晚宴。（政府新聞網圖片）

特首李家超表示，有信心即將完成的CEPA《服務貿易協議》新一輪修訂，將進一步提升內地與香港服務貿易的開放水平，並深化內地與香港的經貿合作，為業界開闢更廣闊的發展空間。

李家超今日在香港專業及資深行政人員協會慶祝國慶晚宴致辭表示，香港在「一國兩制」下擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，專業服務在多個領域都擁有國際級的頂尖人才，既能滿足內地市場對高質量專業服務的需要，亦能為環球投資者提供進入內地市場所需的知識和經驗。

李家超提到，上星期政府府和貿發局舉辦的第九屆「一帶一路高峰論壇」，匯聚約6000名、來自約70個國家和地區的政商界領袖，就共建「一帶一路」倡議作深入交流。

他表示，香港作為國際金融、航運、貿易中心，是實現「一帶一路」倡議願景的關鍵節點，從金融、法律服務以至建築、工程、物流等不同的專業服務範疇都能為「一帶一路」地區提供高增值服務。李家超強調，業界只要把握好「一帶一路」倡議的機遇，積極開拓市場，定可共創繁榮的未來。

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