中秋節｜大小火龍舞動大坑 明晚灣仔海濱無人機賀佳節
社會
發布時間： 39 分鐘前
今晚（16日）是中秋迎月夜，大坑舞火龍盛會今晚起，於中秋佳節一連３晚舉行。今晚約７時半，已有大批市民及遊客在大坑浣紗街駐足欣賞，今年更新增銅鑼灣道定點表演區，大火龍隨著銅鑼聲舞動，而約100位小朋友合力舞動約1萬顆LED燈點亮的小火龍，大小雙龍寓意薪火相傳。
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中秋節慶一連三晚（16至18日）舉行大坑舞火龍盛會，今晚迎月夜率先開鑼。總長度達67米，點滿香枝的大火龍，由約300名壯丁舞動，不少市民及遊客專程到浣紗街欣賞，現場氣氛熱烈，不少人無懼煙燻亦要打卡留念，有遊客直言氣氛很好，大開眼界。火龍隨了在浣紗街表演，亦新增在銅鑼灣道的定點表演區，將節日歡樂延伸至另一邊。
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為融入傳統與創新元素，今年約100位小朋友合力舞動以1萬顆LED燈點亮的小火龍，大小雙龍在月下舞動，以示傳統節慶薪火相傳。
今年旅發局亦全力支持活動，首次引入動感十足的表演，包括花式跳繩，另設有巨型花牌、龍頭及龍珠裝置等，而摩頓臺臨時公園更有巨型發光月亮，成為打卡熱點。
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旅發局表示，明晚中秋夜（17日），1,000架無人機將於明晚8時，在灣仔海濱上演中秋無人機表演，有多幕中秋節慶場景，例如可愛玉兔閃現於「月餅階梯」，又送上應節月餅圖案，及空中火舞巨龍表演，與市民及遊客歡度中秋。
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